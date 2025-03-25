路透：埃及提議加薩新停火方案 美國、哈瑪斯已點頭

埃及安全消息人士今天告訴路透社，開羅為了推動加薩走廊（Gaza Strip）恢復停火，已在上週提議1份新的協議方案，並已獲得美國和哈瑪斯同意，但以色列尚未回覆。

路透社報導，以色列18日重啟在加薩走廊對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的陸空作戰，等於打破當地2個月來相對平靜的情勢。

巴勒斯坦衛生當局今天表示，過去24小時以色列對加薩的打擊再奪走了至少65條人命。根據巴勒斯坦衛生官員說法，自從以色列恢復攻擊後，已在加薩走廊造成近700位巴勒斯坦人喪生，包括至少400名婦孺。

哈瑪斯則表示，他們有幾名政治或安全高階官員也遭到殺害。

2名消息人士透露，埃及的提案是哈瑪斯每週釋放5位以色列人質，換取色列在1週過後實施第2階段停火。

哈瑪斯目前仍握有59名人質，其中24人被認為還活著。