美菲堅盾聯合軍演登場 5000陸軍官兵聚焦領土防衛
菲律賓陸軍宣布，菲國與美國陸軍官兵今天起展開為期3週的聯合軍演，演習聚焦領土防衛以及大規模部隊部署的指揮訓練。
路透社報導，菲律賓陸軍（Philippine Army）與美國太平洋陸軍（U.S. Army Pacific）約5000名官兵將參與今年堅盾軍演（Exercise Salaknib）第1階段的作戰和專長交流。第2階段預計今年稍晚舉行。
美國國防部上週宣布，國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）本週將赴馬尼拉與菲律賓領袖和部隊會面。
菲律賓陸軍透過聲明指出，演習將聚焦加強美菲兩軍的聯合作戰能力、大規模機動演習、實彈演習和領土防衛訓練。
美國與菲律賓自2016年起舉行年度堅盾軍演，這是兩國更廣泛的肩並肩聯合演習（Balikatan jointexercises）的一部分。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的戰略轉向更親近美國，在他執政下，美菲兩國的安全合作大幅提升。
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