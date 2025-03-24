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澳洲擬提前撥付207億國防開支 強化AUKUS等軍事能力

中央社／ 澳洲阿佛朗24日綜合外電報導

澳洲國防部長馬勒斯今天表示，澳洲將在明天聯邦預算案中提前為國防開支撥款10億澳元（約新台幣207億元），強化導引武器生產、AUKUS潛艦基地及巡防艦計畫等軍事能力。

路透社報導，馬勒斯（Richard Marles）指出，聯邦預算未來4年內將增加106億澳元（約66.6億美元）用於國防。這是先前宣布10年內增加500億澳元支出的一部分。馬勒斯表示，這是自二戰結束以來最大國防支出增幅。

馬勒斯在澳洲維多利亞州阿佛朗航空展（Avalon AirShow）指出：「這106億澳元中將有10億澳元額外提前撥付，這是因為需要加速澳洲的（軍事）能力和發展。」

他還說，這將讓澳洲史特林號基地（HMAS Stirlingbase）為建立西部潛艦輪調部隊（Submarine RotationalForce West）作好準備，並加速「導引武器和爆裂性軍品企業」（Guided Weapons and Explosive OrdnanceEnterprise）的發展。

根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，自2027年起，將有多達4艘美國及1艘英國指揮的核動力潛艦在澳洲最大海軍基地、西澳州史特林號基地泊靠及輪調。

國防部 澳洲

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