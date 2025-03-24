以色列總理控國安局長擅自蒐證 政壇分岐加劇

以色列總理尼坦雅胡今天指控國家安全局局長巴爾在未獲他同意的狀況下，對極右派國家安全部長班吉維爾發動調查。尼坦雅胡開除巴爾的決定已遭以國最高法院下令凍結。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發布聲明表示：「宣稱總理授權國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）對班吉維爾（Itamar Ben Gvir）部長進行蒐證，這又是個被揭穿的謊言。」

這番言論旨在回應1則報導。該報導指稱，數月來國家安全局一直在調查警方內部的極右派滲透情況，以及班吉維爾與此事的關聯。

尼坦雅胡辦公室的聲明還說：「遭公布的文件內含國家安全局局長要求對警界高層進行蒐證的明確指令，宛如秘密統治時期。此舉將侵蝕民主，其目的則是要推翻右翼政府。」

班吉維爾也在社群媒體平台X做出回應。他發文痛批巴爾是「罪犯」、「騙子」，並指對方在相關文件「攤在大眾及世人目光下後，甚至還試圖否認自己企圖密謀對民主國家民選官員不利」。

堪稱以色列歷來最右派政府之一的現任尼坦雅胡內閣，本月20日通過他以「失去信任」為由開除巴爾的提案。但過了數小時後的隔日，最高法院就發布禁制令，暫時凍結巴爾遭解職的決定，這導致國內政壇分歧加深。