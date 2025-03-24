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日本首例！防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東京一名男子2015年5月在瑞穗銀行的ATM提款。路透
日本東京一名男子2015年5月在瑞穗銀行的ATM提款。路透

日本共同社報導，由於高齡者遭詐欺事件頻傳，大阪府議會24日一致通過修正條例，禁止長者在大阪府內的ATM前講電話，並強制要求金融機構和便利商店採取預防詐騙的措施。大阪府指出，這是日本首次有地方政府強制禁止在ATM前通話。

這項修正條例指出，在店內設置ATM的業者要遵守三大義務。其一，張貼海報和告示，明確表示禁止在通話時操作ATM。其二，高齡者單日匯款上限為10萬日圓（約台幣2萬2066元）。其三，業者販售預付卡時，必須確認購買者是否有遭詐騙的可能。

該條例也明確規定，長者操作ATM時必須遵守告示內容，不能邊通話邊操作ATM。不過，目前違反規定不會受罰。

大阪 日本 詐騙

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