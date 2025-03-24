南韓政局動盪 讓YouTuber賺得盆滿缽滿

南韓政壇自去年12月動盪至今，引發民眾對政局的密切關注，有群人抓住流量密碼，跟進政治衝突，並成功變現，他們就是經營政治主題頻道的YouTuber。

韓國時報報導，YouTube分析平台Playboard在23日公布的數據顯示，擁有162萬訂閱人數的保守派政治頻道 @tubeshin ，在去年12月至今年1月間，靠贊助進帳約3.1億韓元（211,477美元），在全國YouTuber的「Super Chat」（贊助功能）收入中居冠。由左翼立場的政治評論人金於俊（Kim Ou-joon）經營的進步派頻道 @gyeomsonisnothing ，同一時期收入也突破2.4億韓元。保守派頻道 @groundc 及 @hongtv 同期收入則各分別達到1.4億韓元及1.3億韓元。

即便是南韓頂級YouTuber，也很少能光憑贊助便在單月內收獲破億韓元；如今，政治類頻道則透過持續跟播抗爭現場與司法進度，成功將公眾對政治危機的關注，轉化為收入來源。

金於俊去年12月時宣稱手中握有一份報告，內容涉及暗殺國民力量黨黨魁韓東勳的命令，引發關注，更在該月為頻道帶來約1.5億韓元收入。保守派頻道@tubeshin則在尹錫閱於1月被捕後，不斷更新漢南洞官邸的即時影像，從而自Super Chat贊助功能中，收穫約1.6億韓元。而頻道 @RedOUTT 播出頻道經營者闖入首爾西地方法院、並遭警方逮捕的畫面，也為其帶來5,000萬韓元贊助。

西江大學傳播媒體教授劉賢載（Yoo Hyun-jae，音譯）對此表示擔憂，他認為這類從社會衝突中獲取關注及收益的網紅，可能會繼續煽動仇恨並加劇對立，並呼籲修法管制目前無法可管的網路內容。