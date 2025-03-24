快訊

世界看到台灣！金秀賢來台「可能班機」曝光 櫻花季主辦回應了

口誤還是提前預告？ 郭智輝稱「任內漲2次電價」 經濟部急澄清

南韓政局動盪 讓YouTuber賺得盆滿缽滿

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
南韓政局自去年12月起動盪至今，也引發政治題材YouTube頻道大發利市。路透
南韓政局自去年12月起動盪至今，也引發政治題材YouTube頻道大發利市。路透

南韓政壇自去年12月動盪至今，引發民眾對政局的密切關注，有群人抓住流量密碼，跟進政治衝突，並成功變現，他們就是經營政治主題頻道YouTuber

韓國時報報導，YouTube分析平台Playboard在23日公布的數據顯示，擁有162萬訂閱人數的保守派政治頻道 @tubeshin ，在去年12月至今年1月間，靠贊助進帳約3.1億韓元（211,477美元），在全國YouTuber的「Super Chat」（贊助功能）收入中居冠。由左翼立場的政治評論人金於俊（Kim Ou-joon）經營的進步派頻道 @gyeomsonisnothing ，同一時期收入也突破2.4億韓元。保守派頻道 @groundc 及 @hongtv 同期收入則各分別達到1.4億韓元及1.3億韓元。

即便是南韓頂級YouTuber，也很少能光憑贊助便在單月內收獲破億韓元；如今，政治類頻道則透過持續跟播抗爭現場與司法進度，成功將公眾對政治危機的關注，轉化為收入來源。

金於俊去年12月時宣稱手中握有一份報告，內容涉及暗殺國民力量黨黨魁韓東勳的命令，引發關注，更在該月為頻道帶來約1.5億韓元收入。保守派頻道@tubeshin則在尹錫閱於1月被捕後，不斷更新漢南洞官邸的即時影像，從而自Super Chat贊助功能中，收穫約1.6億韓元。而頻道 @RedOUTT 播出頻道經營者闖入首爾西地方法院、並遭警方逮捕的畫面，也為其帶來5,000萬韓元贊助。

西江大學傳播媒體教授劉賢載（Yoo Hyun-jae，音譯）對此表示擔憂，他認為這類從社會衝突中獲取關注及收益的網紅，可能會繼續煽動仇恨並加劇對立，並呼籲修法管制目前無法可管的網路內容。

YouTuber 成功 頻道

延伸閱讀

中男足1：0贏韓 這一邊2萬觀眾狂歡 那一邊韓球迷氣炸

懶人包／金秀賢與金賽綸事件時間軸整理　牽扯7億元金錢問題

南韓憲法法院駁回彈劾！總理韓悳洙即刻復職

美籍YouTuber樂樂法利禁入境 移民署：審酌北市來函依法管制

相關新聞

日本首例！防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

日本共同社報導，由於高齡者遭詐欺事件頻傳，大阪府議會24日一致通過修正條例，禁止長者在大阪府內的ATM前講電話，並強制要...

南韓政局動盪 讓YouTuber賺得盆滿缽滿

南韓政壇自去年12月動盪至今，引發民眾對政局的密切關注，有群人抓住流量密碼，跟進政治衝突，並成功變現，他們就是經營政治主...

美國安顧問：葉門叛軍攻擊 迫使75%美船艦改道

美國國安顧問沃茲（Mike Waltz）23日受訪時表示，葉門叛軍「青年運動」（Houthis、又譯胡塞）的攻擊，迫使懸...

連4天駛入釣魚台「領海」 日本控大陸海警船滯留時間創新高

共同社今天報導，中國2艘海警船自21日至今連續4天駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊「領海」，並且尾隨日本漁船，滯留「...

南韓混沌政局：總理韓悳洙彈劾案被否決，尹錫悅命運為何？

南韓12.3戒嚴事件經過近4個月，尹錫悅總統經緊急逮捕、收押與釋放後，憲法法庭（韓文稱「憲法裁判所」）儘管已完成對尹總統的罷免審理，卻遲遲未宣布最終結果。政局混沌不明的此時，憲法法庭提早一步，在今天3月24日以5票反對、1票贊成、2票拒表態，否決國會對代理總統職務的國務總理韓悳洙彈劾案，韓總理時隔87天復歸職務。

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

華爾街日報23日報導，中國大陸對台灣的封鎖計畫已達到前所未有的準備階段，包含美國國防部在內的軍事專家分析，解放軍將首先空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。