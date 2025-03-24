快訊

獨／最年長局長！77歲曾國鈞重掌中市地政局 續寫2記錄

南韓總理彈劾案被否決！ 罷免尹錫悅還有機會嗎？

日本新設統合作戰司令部 負責協調與美軍共同作戰

中央社／ 東京24日專電

日本防衛省今天正式成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，目標是緊急情況發生時能指揮跨領域作戰、提升即時應變力與聯合作戰的實效性，同時也負責與美軍協調共同作戰，以及執行可破壞他國境內飛彈基地的反擊能力（敵基地攻擊能力）。

統合作戰司令部設立於東京都市谷地區的防衛省內，編制約為240人，負責與美軍展開更密切的協調，由59歲的南雲憲一郎出任統合作戰司令部第一任首長。

每日新聞報導，日本設立統合作戰司令部的背景是，日本正面臨「戰後最嚴峻且複雜」的安保環境，包括來自中國的威脅。過去的應對方式是每當緊急事態發生時，由統合幕僚監部臨時組成任務型部隊，但這種方式被認為已經不合時宜，有必要設立常設的司令部。

往後，制服組的最高領導「統合幕僚長」將專注於戰略，作戰指揮則由「統合作戰司令官」來負責，不過，一旦涉及敏感事務，仍需要司令官與防衛大臣、統合幕僚長充分溝通，做出正確的政治判斷。

因應日本組織改革，美國國會去年要求將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」，作為統合作戰司令部的對應機構，以加強美日在指揮統籌方面的協同作戰能力。這項改變預料將能提升日美共同應對威脅的能力，但也引發對於日本指揮權獨立性的擔憂。

產經新聞報導，在統合作戰司令部設立之前，自衛隊已經檢討長程飛彈的運用基本原則。根據政府相關人士透露，日本會在不依賴美軍的情況下自主操作，把發射長程飛彈的指揮權交給今天新設立的統合作戰司令部，不必獲得美國批准。

長程飛彈能夠打擊距離超過1000公里以上的目標，可針對敵方領土內的軍事目標進行攻擊，是強化防衛力的關鍵。

發射長程飛彈時，需要運用衛星、無人機、雷達等多種情報收集手段進行探測和追蹤，同時不僅要有地面發射系統，還需要有艦艇和戰鬥機等多種發射手段，才能發揮威懾力。為了能夠有效運作，陸海空自衛隊必須進行協調，因此將由新設立的統合作戰司令部統一指揮。

日本 美軍 飛彈

延伸閱讀

日本世界兒童畫展 苗栗11名特優學子獲表揚

創日本首例 石川縣議會正副議長均由女性出任

日本製造業連續9個月衰退 日股收黑

陸方暗示日本水產進口獲進展 日中友好議員聯盟4月訪華

相關新聞

日本首例！防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

日本共同社報導，由於高齡者遭詐欺事件頻傳，大阪府議會24日一致通過修正條例，禁止長者在大阪府內的ATM前講電話，並強制要...

南韓政局動盪 讓YouTuber賺得盆滿缽滿

南韓政壇自去年12月動盪至今，引發民眾對政局的密切關注，有群人抓住流量密碼，跟進政治衝突，並成功變現，他們就是經營政治主...

以色列總理控國安局長擅自蒐證 政壇分岐加劇

以色列總理尼坦雅胡今天指控國家安全局局長巴爾在未獲他同意的狀況下，對極右派國家安全部長班吉維爾發動調查。尼坦雅胡開除巴爾...

美國安顧問：葉門叛軍攻擊 迫使75%美船艦改道

美國國安顧問沃茲（Mike Waltz）23日受訪時表示，葉門叛軍「青年運動」（Houthis、又譯胡塞）的攻擊，迫使懸...

連4天駛入釣魚台「領海」 日本控大陸海警船滯留時間創新高

共同社今天報導，中國2艘海警船自21日至今連續4天駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊「領海」，並且尾隨日本漁船，滯留「...

南韓混沌政局：總理韓悳洙彈劾案被否決，尹錫悅命運為何？

南韓12.3戒嚴事件經過近4個月，尹錫悅總統經緊急逮捕、收押與釋放後，憲法法庭（韓文稱「憲法裁判所」）儘管已完成對尹總統的罷免審理，卻遲遲未宣布最終結果。政局混沌不明的此時，憲法法庭提早一步，在今天3月24日以5票反對、1票贊成、2票拒表態，否決國會對代理總統職務的國務總理韓悳洙彈劾案，韓總理時隔87天復歸職務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。