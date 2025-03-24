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無國界醫生：約旦河西岸巴勒斯坦人處境極其危險

中央社／ 巴勒斯坦雷馬拉24日綜合外電報導

無國界醫生組織（MSF）今天譴責以色列在所占領的約旦河西岸持續採取軍事行動，導致流離失所的巴勒斯坦人處境「極其危險」。

法新社報導，根據聯合國，自1月21日以色列軍隊對該地區北部的巴勒斯坦武裝團體採取軍事行動以來，約有4萬居民流離失所。

約旦河西岸自1967年以來被以色列占領，約有300萬巴勒斯坦人，近50萬以色列人生活在被國際法視為非法的屯墾區。

以色列軍隊在與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）的停火協議在加薩走廊生效兩天後，就在約旦河西岸展開軍事行動。

在這個地區活動的無國界醫生組織表示，流離失所的巴勒斯坦人處境「極其危險」。

無國界醫生組織說，巴勒斯坦人「沒有適當的住所、基本服務和獲得醫療保健」。

「心理健康情況令人擔憂。」

以色列軍方在給法新社的聲明說，軍方一直在「複雜的安全現實中，對包括哈瑪斯在內的所有恐怖組織採取行動」。

無國界醫生組織表示，在約旦河西岸，人們被迫流離失所和營地被摧毀的規模是「幾十年來所未見」。

以色列的行動被稱為「鐵牆」（Iron Wall），主要針對哲寧（Jenin）、圖卡瑞姆（Tulkarem）及努爾沙姆斯（Nur Shams）的3個難民營。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）2月說，行動將持續數月。

以色列 巴勒斯坦 無國界醫生

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