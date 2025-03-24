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連4天駛入釣魚台「領海」 日本控大陸海警船滯留時間創新高

中央社／ 台北24日電
共同社今天報導，中國2艘海警船自21日至今連續4天駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊「領海」，並且尾隨日本漁船，滯留「領海」時間創下日本2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後的紀錄。示意圖。路透資料照
共同社今天報導，中國2艘海警船自21日至今連續4天駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊「領海」，並且尾隨日本漁船，滯留「領海」時間創下日本2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後的紀錄。示意圖。路透資料照

共同社今天報導，中國2艘海警船自21日至今連續4天駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊「領海」，並且尾隨日本漁船，滯留「領海」時間創下日本2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後的紀錄。先前最長紀錄為80小時36分。

報導指出，日本第11管區海上保安總部（那霸）23日表示，這波駛入釣魚台列嶼周邊「領海」的有3艘中國海警船，其中1艘於台北時間23日晚上7時左右駛出釣魚台「領海」，進入外側的毗連區，其餘2艘船依然滯留在「領海」內。

第11管區表示，仍滯留在釣魚台「領海」的2艘中國海警船有搭載機關炮，並曾跟隨1艘日本漁船航行，且主張有「接近漁船的正當理由」。

日本第11管區指出，日本巡邏船當時曾要求這2艘中國海警船駛離「領海」及毗連區。這是日方連續126天在釣魚台周邊海域發現中國公務船隻。

中國海警船 日本 釣魚台

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