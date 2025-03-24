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中泰海軍將舉行聯合訓練 提升兩國合作

中央社／ 台北24日電

中國國防部今天公布，中國與泰海軍3月下旬至4月上旬將在廣東湛江附近舉行「藍色突擊-2025」海軍聯合訓練，以提升兩國海軍合作。

據中國國防部官網消息，這是兩國海軍第6次舉行該系列聯訓，「對深化兩國海軍務實合作、提升海上聯合行動能力具有積極意義」。

根據中泰雙方共識，中泰「藍色突擊-2025」海軍聯合訓練將於3月下旬至4月上旬在廣東湛江附近舉行。聯訓主要展開城市反恐戰術、聯合對海打擊、聯合反潛等內容訓練。

國防部 廣東 海軍

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