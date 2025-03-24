中泰海軍將舉行聯合訓練 提升兩國合作

南韓12.3戒嚴事件經過近4個月，尹錫悅總統經緊急逮捕、收押與釋放後，憲法法庭（韓文稱「憲法裁判所」）儘管已完成對尹總統的罷免審理，卻遲遲未宣布最終結果。政局混沌不明的此時，憲法法庭提早一步，在今天3月24日以5票反對、1票贊成、2票拒表態，否決國會對代理總統職務的國務總理韓悳洙彈劾案，韓總理時隔87天復歸職務。

2025-03-24 15:43