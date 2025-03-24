中泰海軍將舉行聯合訓練 提升兩國合作
中國國防部今天公布，中國與泰海軍3月下旬至4月上旬將在廣東湛江附近舉行「藍色突擊-2025」海軍聯合訓練，以提升兩國海軍合作。
據中國國防部官網消息，這是兩國海軍第6次舉行該系列聯訓，「對深化兩國海軍務實合作、提升海上聯合行動能力具有積極意義」。
根據中泰雙方共識，中泰「藍色突擊-2025」海軍聯合訓練將於3月下旬至4月上旬在廣東湛江附近舉行。聯訓主要展開城市反恐戰術、聯合對海打擊、聯合反潛等內容訓練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言