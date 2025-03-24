澳洲採購美國海馬士火箭系統 首批已交付
澳洲政府今天表示，澳洲陸軍已收到美國交付的首批高機動性多管火箭系統（HIMARS, 簡稱海馬士）。
法新社報導，在2023年國防戰略評估之後，澳洲加快對海馬士系統的採購。烏克蘭運用該系統給予俄羅斯軍隊毀滅性的打擊。
那份國防戰略評估呼籲轉向長程威懾，因為中國快速軍事擴張，使得澳洲更加擔憂其與貿易夥伴以及全球供應鏈聯繫的脆弱性。
國防戰略評估出爐後，澳洲政府宣布將斥資16億澳元（10億美元）來擴大和加速海馬士的交付。
政府在聲明中表示，計劃交付的42套海馬士系統，頭兩套已從美國抵達。澳洲政府表示，海馬士系統是「遊戲規則改變者」，將強化澳洲和地區安全。
國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示：「我們正在進行創紀錄的投資，以確保澳洲國防軍（AustralianDefence Force）在需要保障澳洲安全時擁有所需的能力。」
使用「導引多管火箭系統」（Guided MultipleLaunch Rocket Systems, GMLRS）和「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile）的海馬士，可打擊500公里以外的目標。
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