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越南麻疹疫情擴散 4.2萬疑似病例6死

中央社／ 記者陳家倫河內24日專電

越南麻疹疫情持續擴散，2025年迄今全國已有逾4.2萬例疑似病例，約4000人確診、6人死亡。河內市近日通報今年全市首例死亡病例，死者是未接種疫苗的4歲女童

越南大團結報報導，統計顯示，2025年迄今越南全國通報4萬2488例麻疹疑似病例，並有4027例已確診、6人死亡。而在2024年同期，越南全國僅記錄111例麻疹疑似病例。

越南衛生部評估，9個月至15歲以下確診病例數所占比率最高、達72.7%，其中逾95%病例未接種麻疹疫苗或接種情況不明。病例主要出現在大城市及人口流動頻繁的地區，但目前也有向山區擴散的趨勢。

越南首都河內市近日通報今年全市首例麻疹死亡病例，河內市疾病管制中心表示，死者為一名4歲女童，未曾接種麻疹疫苗。女童3月10日發病，3月17送醫救治，3月18日因多重器官衰竭死亡。

越南勞動者報指出，針對女童家庭及其周邊環境的流行病學調查顯示，女童是被家中兄姊感染。女童就讀的幼兒園2024年曾與社區衛生站合作，對未完整接種兩劑麻疹疫苗的兒童補打，但女童並未按計畫接種疫苗。

根據大團結報，河內市疾病管制中心進一步指出，全市麻疹病例仍在持續增加，過去一星期，全市共通報182例麻疹病例，較前一周增加51例。

越南衛生部預測，麻疹疫情整體有趨緩但尚未結束，未來全國各地仍會繼續出現麻疹疑似病例。相關單位將在病例數持續增加的地區、疑似與確診病例較多的地區加快疫苗接種進度。

女童 越南 麻疹

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