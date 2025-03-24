德國重振國防 哲學大師哈伯瑪斯：梅爾茨扛歐歷史重任

德國準總理梅爾茨上週與中間派政黨合作，成功推動修憲鬆綁「債務煞車」，為擴大國防預算鋪路。德國重量級哲學家哈伯瑪斯評論，德國正站在歷史轉折點，梅爾茨有機會承擔歐洲安全整合關鍵角色，但軍備擴張之際，須嚴防二戰軍國主義思潮死灰復燃。

現年95歲的德國哲學大師與公共知識份子哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）近日於南德日報（SüddeutscheZeitung）評論川普上任後全球局勢變化。他指出，川普正動搖戰後西方傳統秩序，歐洲若不擺脫對美依賴、建立自主防衛機制，將在全球權力重組中被邊緣化。

哈伯瑪斯以烏俄戰爭為例指出，儘管戰火發生在歐洲大陸，歐盟卻在停火談判中缺乏話語權，真正談判主體是美國與俄羅斯。即使英法偶有表態，也難以改變歐洲在外交場上的邊緣位置。

他進一步指出，烏俄戰爭暴露歐洲在外交上的被動，背後更反映歐盟長期缺乏軍事與戰略自主的結構性問題。當中國透過「一帶一路」擴張全球影響力，印度、巴西、沙烏地阿拉伯等區域強權紛紛崛起，世界正加速邁向多極化格局。

相較之下，歐盟雖具政治決策機制，卻在軍事部署與安全行動上欠缺集體行動力，難以將經濟實力與價值理念轉化為地緣政治上的實質主動權。

哈伯瑪斯認為，歐盟今日的戰略無力與制度脆弱，與德國歷屆政府長期逃避歐洲防衛整合責任有直接關聯。

他點名德國，認為從梅克爾（Merkel）到今天蕭茲（Scholz）政府，都未充分正視美國政治體制劇變，迷信「西方團結」神話，遲遲不推動歐洲安全自主，更刻意迴避法國多年來對「歐洲防衛整合」的倡議。

上週德國準總理梅爾茨（Friedrich Merz）與社民黨（SPD）及綠黨（Greens）等中間派政黨合作，成功推動修憲，鬆綁憲法中限制舉債的「債務煞車」機制，為擴大國防預算鋪路。

哈伯瑪斯認為，若梅爾茨能把握此契機，引導德國軍備現代化並推動向歐盟層級整合，促使歐洲擺脫對美依賴、邁向真正的地緣政治自主，即使他向來不太受選民喜愛，也可能「意外地成長為具歷史份量的人物」，為歐洲的命運帶來關鍵轉折。

不過，這位1929年出生、親歷二戰的哲學與社會學家同時強調，德國軍事實力的提升，必須與歐洲集體行動能力相結合，而非重回以國族主義為導向的單邊擴軍路線。

他因此對當前德國極右翼鼓吹軍事國族主義、部分主流政治人物也主張重啟義務役制度，感到憂心，提醒廢除徵兵制是德國從二戰悲劇中學到的沈痛歷史教訓，若和軍備現代化綁在一起冒然恢復，恐將危及德國戰後「作為和平國家」的憲政承諾與定位。