快訊

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

中職／決心紮根台灣！「台妹小南」南珉貞宣告：中斷韓國活動

德國重振國防 哲學大師哈伯瑪斯：梅爾茨扛歐歷史重任

中央社／ 柏林24日專電

德國準總理梅爾茨上週與中間派政黨合作，成功推動修憲鬆綁「債務煞車」，為擴大國防預算鋪路。德國重量級哲學家哈伯瑪斯評論，德國正站在歷史轉折點，梅爾茨有機會承擔歐洲安全整合關鍵角色，但軍備擴張之際，須嚴防二戰軍國主義思潮死灰復燃。

現年95歲的德國哲學大師與公共知識份子哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）近日於南德日報（SüddeutscheZeitung）評論川普上任後全球局勢變化。他指出，川普正動搖戰後西方傳統秩序，歐洲若不擺脫對美依賴、建立自主防衛機制，將在全球權力重組中被邊緣化。

哈伯瑪斯以烏俄戰爭為例指出，儘管戰火發生在歐洲大陸，歐盟卻在停火談判中缺乏話語權，真正談判主體是美國與俄羅斯。即使英法偶有表態，也難以改變歐洲在外交場上的邊緣位置。

他進一步指出，烏俄戰爭暴露歐洲在外交上的被動，背後更反映歐盟長期缺乏軍事與戰略自主的結構性問題。當中國透過「一帶一路」擴張全球影響力，印度、巴西、沙烏地阿拉伯等區域強權紛紛崛起，世界正加速邁向多極化格局。

相較之下，歐盟雖具政治決策機制，卻在軍事部署與安全行動上欠缺集體行動力，難以將經濟實力與價值理念轉化為地緣政治上的實質主動權。

哈伯瑪斯認為，歐盟今日的戰略無力與制度脆弱，與德國歷屆政府長期逃避歐洲防衛整合責任有直接關聯。

他點名德國，認為從梅克爾（Merkel）到今天蕭茲（Scholz）政府，都未充分正視美國政治體制劇變，迷信「西方團結」神話，遲遲不推動歐洲安全自主，更刻意迴避法國多年來對「歐洲防衛整合」的倡議。

上週德國準總理梅爾茨（Friedrich Merz）與社民黨（SPD）及綠黨（Greens）等中間派政黨合作，成功推動修憲，鬆綁憲法中限制舉債的「債務煞車」機制，為擴大國防預算鋪路。

哈伯瑪斯認為，若梅爾茨能把握此契機，引導德國軍備現代化並推動向歐盟層級整合，促使歐洲擺脫對美依賴、邁向真正的地緣政治自主，即使他向來不太受選民喜愛，也可能「意外地成長為具歷史份量的人物」，為歐洲的命運帶來關鍵轉折。

不過，這位1929年出生、親歷二戰的哲學與社會學家同時強調，德國軍事實力的提升，必須與歐洲集體行動能力相結合，而非重回以國族主義為導向的單邊擴軍路線。

他因此對當前德國極右翼鼓吹軍事國族主義、部分主流政治人物也主張重啟義務役制度，感到憂心，提醒廢除徵兵制是德國從二戰悲劇中學到的沈痛歷史教訓，若和軍備現代化綁在一起冒然恢復，恐將危及德國戰後「作為和平國家」的憲政承諾與定位。

德國 梅爾茨 歐盟

延伸閱讀

小米汽車挖角BMW高管 推動在歐洲建立電動車研發中心

陸長安汽車 布局歐洲市場

馬斯克爭議不斷？調查發現94%的德國人不會購買特斯拉！

加入自願聯盟？德媒：大陸考慮派維和部隊前往烏克蘭

相關新聞

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

華爾街日報23日報導，中國大陸對台灣的封鎖計畫已達到前所未有的準備階段，包含美國國防部在內的軍事專家分析，解放軍將首先空...

發10萬日圓禮券給議員買手帕零食？石破內閣民調大跌至新低

日本共同通信社最新民調顯示，石破茂內閣的支持率較上次調查大幅下滑12個百分點，降至27.6％，為去年10月組閣以來最低。...

印度盼與中國和解 鬥爭中關係有改善

原本與中國針鋒相對的印度，近來因總理莫迪卻親自表態要和緩對中關係。莫迪言語間對中國相當友善，不過兩國的邊境與區域競爭問題仍在。但外媒分析，美國總統川普上台後，想與中國國家主席習近平通話，印度擔心美助印抗中力道減弱，加上南亞國家並未明顯親中，因此決定與中國改善關係。

土耳其抗議潮四起 伊斯坦堡市長被捕事件一次看

土耳其一間法院今天以「貪腐」罪名，將伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）和數十名同案被告羈押候審

從加拿大、烏克蘭看 領袖一旦反川普支持率就上升？

美國總統川普上任以來堅持加徵關稅，揚言開疆拓土，還公開羞辱盟友，激怒英國、墨西哥、烏克蘭等國許多選民。一些站出來跟川普周旋的國家領袖，在國內支持度大幅攀升。...

南韓憲法法院駁回彈劾！總理韓悳洙即刻復職

韓聯社報導，南韓憲法法院24日宣布駁回國會針對總理韓悳洙的彈劾案，韓悳洙即起恢復南韓總理及代理總統一職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。