以色列政壇內鬨加深 內閣對總檢察長投不信任票

以色列司法部長表示，以色列內閣今天通過對總檢察長的不信任投票。這項動議代表對總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）批評聲浪的反擊，也加深以國政壇的裂痕。

法新社報導，以國內閣對總檢察長巴哈拉夫-米亞拉（GaliBaharav-Miara）的不信任投票是罷黜她的第一步，以國政府兩天前才將國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）解職，不過最高法院隨後凍結解職令，巴哈拉夫-米亞拉亦警告總理不要試圖換掉她。

總理辦公室援引內閣會議議程指出，政府將對巴哈拉夫-米亞拉進行不信任投票，「因為她的不當行為，以及政府與政府法律顧問之間長期存在重大分歧」。

時值以色列恢復在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動，以國政府採取前所未有的措施，先是解職國家安全局局長，現在又將矛頭指向總檢察長，政壇分歧更形劇烈。

隨著抗議浪潮再起，示威人士指控尼坦雅胡對民主構成威脅。

尼坦雅胡本月16日以「持續缺乏信任」為由，說明他為什麼決定將巴爾解職。以色列最高法院21日發布禁制令，暫時凍結政府將巴爾（Ronen Bar）解職的決定。巴爾預計將於4月8日出庭作證。

尼坦雅胡堅稱誰來領導國家安全局是由政府決定，在野的「未來黨」（Yesh Atid）譴責開除巴爾的決定是「基於明顯的利益衝突」。

批評者認為，尼坦雅胡反對巴爾有兩個主要原因。

首先，巴爾批評因政府在安全方面的失誤，導致巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動攻擊，寫下以色列史上最致命的一天。

第二，正如反對派在上訴中所述，巴爾領導的國家安全局正在調查尼坦雅胡的親密盟友，懷疑他們收受與卡達有關的資金。

尼坦雅胡辦公室駁斥這些指控，稱其為「假新聞」。

最高法院初步裁決後，巴哈拉夫-米亞拉表示，尼坦雅胡不能任命新的內部安全負責人。

她說：「根據最高法院裁決，禁止採取任何損害國家安全局局長巴爾地位的行動。」

在針對哈拉夫-米亞拉進行不信任投票之前，數以百計抗議者在耶路撒冷國會與總理官邸外示威，並與警方發生衝突。

司法部長李文（Yariv Levin）批評作為司法獨立捍衛者的巴哈拉夫-米亞拉質疑某些政府決定的合法性。

李文說，總檢察長不應「利用其職位來達到政治目的，導致政府工作完全癱瘓」。