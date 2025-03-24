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印度盼與中國和解 鬥爭中關係有改善

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度總理莫迪（右）近日表示願意與中國和緩關係，外媒判斷是國際現勢下的權宜之計。（Wikimedia Commons）
印度總理莫迪（右）近日表示願意與中國和緩關係，外媒判斷是國際現勢下的權宜之計。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

原本與中國針鋒相對的印度，近來因總理莫迪卻親自表態要和緩對中關係。莫迪言語間對中國相當友善，不過兩國的邊境與區域競爭問題仍在。但外媒分析，美國總統川普上台後，想與中國國家主席習近平通話，印度擔心美助印抗中力道減弱，加上南亞國家並未明顯親中，因此決定與中國改善關係。

中印經貿交流密切

根據《英國廣播公司》報導，印度總理莫迪近日受訪時表示，希望中印的邊境關係能回歸正常化，並在其他面向有更強的連結。對此，中國外交部發言人毛寧也表示感謝，並表示兩國應該作為夥伴促進彼此更加成功。不過雙方的邊境問題依舊緊張，可中國還是印度的首要貿易夥伴，兩國在金磚、亞投行也多有合作。

此外，印度與巴基斯坦在喀什米爾等地仍有邊界紛爭，而兩國背後的代表其實也是美國與中國，加上中國推動的「一帶一路」戰略，且印度近年來與台灣加強連結，還收留被中國視為異議分子的達賴喇嘛，整體來說中國與印度的關係相當複雜，因此外媒認為此次莫迪表態，無法徹底解決中印長期的矛盾。

印度擔心美國不挺

《英廣》認為，由於川普雖然要對中國課徵關稅，但又想與習近平對談，印度擔心美國不像過去前總統拜登時期一樣挺印度抗中，加上目前南亞如孟加拉、馬爾地夫與斯里蘭卡等國家，領導人雖然過去被認為比較親中，但目前仍採取兩邊平衡的狀況，多重評估下，印度認為需要與中國稍微和緩關係。

外交政策》提到，由於過去的互動歷史，印度並不會輕易相信中國，但為了經濟利益，印度還是要與中國維持一定程度的互動。兩國都是自詡為文明大國，且都有相當程度的民族主義，各界都很關注在川普上台後，中、印未來的互動狀況。

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印度 美國 關係

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