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土耳其抗議潮四起 伊斯坦堡市長被捕事件一次看

中央社／ 伊斯坦堡23日綜合外電報導
伊瑪莫魯遭土耳其當局逮捕。（路透）
伊瑪莫魯遭土耳其當局逮捕。（路透）

土耳其一間法院今天以「貪腐」罪名，將伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）和數十名同案被告羈押候審。

伊瑪莫魯所屬的土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）譴責，這是總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）組織的「政治政變」。

以下是法新社對此案的整理報導：

●誰是伊瑪莫魯？

伊瑪莫魯2019年當選伊斯坦堡市長，去年成功連任。53歲的伊瑪莫魯拿下人口近1600萬的土耳其第一大城和商業中心後，成了艾爾段的頭號政治對手。

●他被控哪些罪名？

伊瑪莫魯本月19日黎明遭當局以涉嫌「貪腐」和「支持恐怖組織」為由拘捕，肇因於共和人民黨與親庫德族政黨之間達成的選舉協議，當局指控這個親庫德族政黨與遭政府認定為恐怖組織的「庫德工人黨」（PKK）掛鉤。

根據法新社今天取得的審前拘留令，「伊瑪莫魯因建立和領導犯罪組織、受賄、貪腐、非法記錄個人資訊及操縱投標而遭拘留」。

這項命令說，「儘管強烈懷疑此人犯下支持武裝恐怖組織罪行，但現階段沒有必要」就這些潛在指控下令拘留他，「因為當局已經決定以金融犯罪罪名監禁他」。

伊瑪莫魯已被解除市長職務並遭拘留。

●共和人民黨淪為攻擊目標

本月19日約有90人被捕，其中包括伊斯坦堡的兩名區長，一人被控「貪腐」罪名，另一人被控「恐怖主義」罪名。

兩名區長都是共和人民黨成員；共和人民黨是土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）創立的政黨，也是土耳其最古老政黨，在國會擁有134席，而艾爾段領導的「正義發展黨」（AKP）則有272席。

在2024年3月的地方選舉中，共和人民黨拿下81省中的35省首府，比正義發展黨多11個。

共和人民黨贏得大多數主要城市，包括首都安卡拉（Ankara）、伊茲米爾（Izmir）、安塔利亞（Antalya）和主要工業城市布爾薩（Bursa）。

●時間點備受爭議

伊瑪莫魯原定今天被任命為共和人民黨2028年總統大選候選人，他在初選中是唯一的候選人。

就在他被捕前數小時，伊斯坦堡大學宣布撤銷伊瑪莫魯的學位，已為他競選總統之路設下難關，因為土耳其憲法要求所有總統候選人必須擁有高等教育學位。

2023年，伊瑪莫魯因「侮辱」土耳其高級選舉委員會成員而被判處兩年半徒刑，沒有被他的政黨推選參加總統大選。他的上訴仍在審理中。

共和人民黨決定今天繼續進行初選，並呼籲所有土耳其人參與，甚至是非黨員，希望將這次選舉變成全民公投。伊斯坦堡市政廳表示，有1500萬人在初選中投票，其中1300萬人不是共和人民黨成員。

●2013年來最大規模抗議活動

伊瑪莫魯被捕，在土耳其掀起2013年來最大規模的示威活動。民眾當年反對政府計劃將伊斯坦堡巿中心塔克辛廣場（Taksim Square）旁的哲吉公園（GeziPark）改造成購物中心，數波抗爭曾對艾爾段統治構成重大挑戰。

數十萬人本月21日和22日走上伊斯坦堡街頭，安卡拉和伊茲米爾等其他城市也出現大規模抗議活動。

根據法新社統計，土耳其81省中至少有55省舉行集會。

分析人士說，主要由年輕人領導的抗議活動，反映出民眾的不滿不僅僅是因為伊瑪莫魯被捕。

社群媒體X表示，面對一波波示威浪潮，土耳其當局已要求X關閉逾700個帳號。

伊斯坦堡 土耳其

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