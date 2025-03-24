日本福岡縣知事選舉 現任知事取得壓倒性勝利
日本福岡縣知事選舉昨天投開票，由現年70歲的無黨籍現任知事服部誠太郎贏得選戰。他在這次選戰中獲得103萬6280票，以壓倒性票數擊敗其他3名新人，將開啟第2任知事任期。
日本放送協會（NHK）報導，服部在這次選舉期間，獲得朝野推薦，取得朝野支持者與無黨派選民的廣泛支持。
其他3名候選人分別為無黨籍的吉田幸一郎、政治團體代表新藤伸夫、無黨籍的藤丸貴裕，這3名候選人獲得的票數分別為20萬9416票、2萬7952票、2萬7394票。
服部曾任福岡縣副知事等職務，在前一次2021年的知事選舉中首度當選。
福岡縣選舉管理委員會指出，這次知事選舉的投票率為31.58%，較2021年創新低的29.61%，上升1.97個百分點。
服部當選之後表示，「我們當前面臨許多課題，不能逃避，也不能延後處理這些課題，必須正面迎擊與跨越，才能引領福岡縣躍進與發展，就從今天開始，攜手推開通往未來的大門」。
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