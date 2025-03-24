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推動以哈休戰 歐盟外長：加薩殺戮必須停止

中央社／ 開羅23日綜合外電報導

歐洲聯盟外交事務高級代表卡拉斯今天停留埃及期間，疾呼終止加薩走廊最新的戰鬥行動。她接下來將前往以色列巴勒斯坦自治區，推動加薩重回休戰狀態。

法新社報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）下一階段停火協議陷入僵局後，以色列18日恢復對加薩發動猛烈空襲，接著又採取了地面行動。

歐盟（EU）代表卡拉斯（Kaja Kallas）在開羅（Cairo）與埃及外交部長阿布德拉提（BadrAbdelatty）舉行記者會時表示：「我們強烈反對以色列重啟戰鬥行動，這些行動在加薩造成重大傷亡。殺戮必須停止。一場新的戰爭，雙方都是輸家。」

「從歐洲方面來看，顯而易見的是，哈瑪斯必須釋放所有人質、以色列必須全面恢復對加薩的人道援助、談判必須重新展開。」

卡拉斯的團隊爾後證實，她已經離開埃及並抵達以色列。

她的辦公室表示，卡拉斯預計明天在以色列和巴勒斯坦自治區的會談中，呼籲再度全面落實停火及釋放人質協議。

她的辦公室還說，卡拉斯也將提到，暢通無阻且持續的在加薩分發大批人道物資有其重要性。

聯合國21日表示，以色列在停火6週後又發動軍事行動以來，加薩正面臨一場「噩夢」。

以色列 埃及 巴勒斯坦

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