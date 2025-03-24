韓悳洙感謝法院駁回彈劾案 稱人民反對政治分化
韓國憲法法院今天駁回總理韓悳洙的彈劾案，並恢復他代理總統的職權。韓悳洙感謝法院做出「明智決定」，提到「我國的優先要務是向前邁進」。
韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，憲法法院8名法官以5票對1票的表決結果駁回韓悳洙的彈劾案，另兩名法官投票徹底否決彈劾動議。
綜合路透社與法新社報導，韓國總統尹錫悅因去年12月短暫宣布戒嚴而被彈劾，由韓悳洙代理總統一職。但韓悳洙代理總統不到兩週，就因拒絕任命3名新的憲法法院法官而與在野黨主導的國會起衝突，於去年12月27日被彈劾及停職。
憲法法院當時只有6名法官，意味著只要有一名法官不支持彈劾案，尹錫悅就可以復職。在野黨當時呼籲再任命3名法官，補足憲法法院法官人數。
韓悳洙在裁決公布後感謝憲法法院的「明智決定」，他說：「我相信所有公民都明確反對高度兩極分化的政壇，我認為現在沒有分裂的空間，我國的優先要務是向前邁進。」
75歲的韓悳洙在5位保守派和自由派總統執政期間擔任多項領導職位超過30年。在一個黨派相爭導致嚴重分歧的國家，他被視為官場歷練豐富、能跨越黨派界線的罕見人物。
但在野黨主導的國會指控他沒有盡力阻止尹錫悅宣布戒嚴，韓悳洙予以否認。國會也指責他拒絕任命更多憲法法院法官，以及不願支持針對尹錫悅與第一夫人金建希的特別檢察官法案。
在憲法法院審理尹錫悅與韓悳洙的彈劾案期間，由財政部長崔相穆代理總統職務，他也任命了兩名憲法法院法官。
韓悳洙今年2月19日出席此案唯一一場聽證會，他否認在戒嚴事件中扮演任何角色，並呼籲法院駁回彈劾案。
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