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發10萬日圓禮券給議員買手帕零食？石破內閣民調大跌至新低

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本共同通信社最新民調顯示，石破茂內閣的支持率較上次調查大幅下滑12個百分點。法新社
日本共同通信社最新民調顯示，石破茂內閣的支持率較上次調查大幅下滑12個百分點。法新社

日本共同通信社最新民調顯示，石破茂內閣的支持率較上次調查大幅下滑12個百分點，降至27.6％，為去年10月組閣以來最低。石破發10萬日圓禮券給黨內新人眾議員備受爭議，石破表示此為自掏腰包沒有違反「政治資金規正法」（政治獻金法），但明顯影響支持率。

22日、23日進行的全國電話民調顯示，有71.6％的受訪者認為，石破茂在與黨內首次當選的眾議員聚餐中，每人發價值10萬日圓禮券「有問題」。

石破表示，禮券是用來讓議員去買手帕、零食等慰勞自己的辛勞。他的解釋更令民眾不滿，因為通膨大家都過得很苦，他一出手就是10萬日圓的慰勞，不知民間疾苦。石破後來有為「不符常識的金額」表達歉意。

此外，高中學費免費政策，有超過半數的受訪者認為，不應該無條件補助私立高中學生。

這是去年8月岸田文雄快下台以來，內閣支持率首次跌破30％。不支持率上升16個百分點，達57.8％。在安倍、岸田兩任政府，也曾有贈送禮券等行為。外界質疑這可能是自民黨政府長期以來的慣例，進而影響了閣支持率。石破執政將面臨更嚴峻挑戰。

當被問及「政治與金錢」問題在自民黨政府下是否能徹底解決時，78.5％的受訪者認為「無法解決」，遠高於認為「能夠解決」的17.8％。此次調查共回收有效回答1046份，其中市內電話423人、手機623人。

禮券 自民黨 議員

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