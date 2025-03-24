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朝無車城市邁進 巴黎公投贊成擴大行人徒步區

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

法國巴黎今天舉行公投，決定將市內另外500條街道設為行人徒步區，為巴黎左傾市政當局限制車輛通行和改善空氣品質的努力注入新動力。

路透社報導，官方結果顯示，約有65.96%的巴黎人投票支持這項舉措，34.04%的人反對。僅有4.06%選民參與由市府組織的諮詢會。

這是巴黎3年來第3次舉行這類公投，2023年，巴黎公投通過電動滑板車禁令，去年則同意將大型SUV的停車費提高兩倍。

這次公投將在巴黎再取消1萬個停車位，自2020年以來，巴黎已取消1萬個停車位。巴黎市政當局將針對要把哪些街道劃為行人徒步區，向該市200萬居民進行諮詢。

巴黎市政廳的數據顯示，自社會黨（SocialistParty）在世紀交替之際掌權以來，巴黎的汽車交通量減少了一半以上。

新增500條行人徒步區，將使所謂的「綠肺」街道總數達到近700條，在巴黎街道的占比約略高於1/10。

根據歐洲環保署（European Environment Agency）發布的數據，儘管近來實行了一些變革，巴黎在綠色基礎建設方面仍落後於其他歐洲國家首都，其中包括私人花園、公園、綠樹成蔭的街道、親水設施和濕地，僅占城市面積的26%，而歐洲各國首都的平均為41%。

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