南韓憲法法院駁回彈劾！總理韓悳洙即刻復職

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：中國大陸選擇此時加強軍事行動，不僅是對台灣問題施壓，也意圖影響美中關係；同時，賴政府也巧妙利用此機會，試圖強化「大罷免」行動，將內外壓力轉化為政治資本。 看點2：美國維吉尼亞級攻擊型核潛艇現身澳洲外海，AUKUS潛艦計畫看似推進，卻讓美澳陷入戰略泥沼，美國戰力調度面臨瓶頸、澳洲國防自主前景不明，隱憂逐漸浮現。 看點3：當前美國政局面臨雙重挑戰，國會預算僵局引發民主黨內部裂痕，川普強硬遣返政策更與司法體系爆發正面衝突，行政、立法、司法三權對抗態勢持續升溫。

2025-03-24 07:00