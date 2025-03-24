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南韓憲法法院駁回彈劾！總理韓悳洙即刻復職

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓憲法法院24日宣布駁回國會針對總理韓悳洙的彈劾案。路透
南韓憲法法院24日宣布駁回國會針對總理韓悳洙的彈劾案。路透

韓聯社報導，南韓憲法法院24日宣布駁回國會針對總理韓悳洙的彈劾案，韓悳洙即起恢復南韓總理及代理總統一職。

憲法法院的8位法官對韓悳洙總理的彈劾進行投票，其中5位法官駁回彈劾案，只有1位法官支持彈劾。2位法官則投票完全駁回彈劾動議。

自從總統尹錫悅遭到彈劾停職後，韓悳洙便依照憲法代理總統職位，不過卻於去年12月27日遭到國會通過彈劾訴追案，理由是韓悳洙被認為是協助尹錫悅發佈戒嚴的共犯，且婉拒任命憲法法官。

尹錫悅 憲法 投票

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