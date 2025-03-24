美國副總統夫人本週將訪格陵蘭 預計參觀歷史遺址

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
副總統范斯（JD Vance）的妻子烏莎。(美聯社)
副總統范斯（JD Vance）的妻子烏莎。(美聯社)

美國總統川普想接管丹麥自治領土格陵蘭之際，白宮今天表示，美國副總統范斯（JD Vance）的妻子烏沙．范斯（Usha Vance）將於本週訪問格陵蘭，她預計參觀當地的歷史遺址。

法新社報導，白宮透過聲明指出，烏沙．范斯將偕同兒子及美方代表團於27日至29日造訪格陵蘭（Greenland）參觀歷史遺址，了解當地文化遺產，並觀看格陵蘭的狗拉雪橇比賽。

白宮聲明寫道：「范斯女士和代表團很高興能見證這場具有紀念性的比賽，並歡慶格陵蘭的文化及團結。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天接受格陵蘭媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）訪問時則說，美國副總統夫人訪問格陵蘭「不能摒除川普（Donald Trump）的公開表態來看待」。

格陵蘭是位於北極圈的戰略要地，且蘊藏豐富礦物資源。川普從今年1月重返白宮以來，已經多次宣稱希望美國接管格陵蘭。

格陵蘭 美國 范斯

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