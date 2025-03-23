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哈瑪斯證實政治領袖遭擊殺 加薩死亡人數破5萬大關

中央社／ 開羅23日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天證實，以色列空襲加薩南部，擊殺哈瑪斯政治領袖巴達威。加薩衛生部則指出，自以哈戰爭爆發以來，當地迄今有逾5萬人喪生。

路透社報導，哈瑪斯表示，以色列空襲加薩（Gaza）南部汗尤尼斯（Khan Younis），擊殺巴達威（Salah al-Bardaweel）與他的妻子。以色列官員未立即對此作出回應。

據報導，巴達威是哈瑪斯決策機構政治辦公室成員，曾出任哈瑪斯代表團團長等職位，於2009年與以色列間接進行停戰談判，並於2005年領導哈瑪斯媒體辦公室。

加薩衛生部今天發表聲明指出，自以哈戰爭爆發以來，當地迄今至少有5萬21名巴勒斯坦人遇害，有11萬3274人受傷。

以色列 哈瑪斯

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