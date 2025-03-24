伊朗在波灣3島嶼 部署飛彈

以色列重啟攻擊加薩，廿三日再炸死巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治領袖巴達威。時值中東緊張升高，伊朗革命衛隊聲稱已在波斯灣三個戰略島嶼部署新型飛彈系統，美國則將卡爾文森號航空母艦打擊群調往中東。

哈瑪斯領袖遭炸死

親哈瑪斯媒體證實，哈瑪斯政治局成員巴達威和其妻子在加薩南部甘尤尼斯遇襲喪命。路透報導，加薩北、中、南部廿三日都響起爆炸聲，至少卅名巴勒斯坦人死於在南加薩拉法和甘尤尼斯的空襲，包括三名加薩地方政府職員。

加薩衛生部廿三日聲明，二○二三年十月加薩開戰以來，已至少五○○二一人喪命，逾十一點三萬人受傷。當地居民回報說，自從以色列十八日恢復襲擊哈瑪斯，相關軍事行動逐漸升級。

以籲釋放全部人質

以色列總理內唐亞胡的外交政策顧問揚言，將持續打擊哈瑪斯目標直到所有受困加薩的人質返家。以媒ＹＮＥＴ報導，內唐亞胡的資深顧問法克認為，軍事壓力讓哈瑪斯在二○二三年十一月首度接受停火、釋放約八十名人質，現在最合理辦法是軍事施壓哈瑪斯釋放剩餘五十九名人質，這就是以軍當前做法。

中東上演多線戰事

中東目前上演多線戰事，黎巴嫩武裝分子廿二日暌違數月再向以色列發射火箭，以色列隨即空襲數十個黎國武裝團體真主黨有關目標；真主黨否認發動前述來自黎國的攻擊。美國也對葉門叛軍「青年運動」發動數次空襲，青年運動則向以國發射飛彈。

伊朗官方媒體廿三日報導，支持哈瑪斯、真主黨和青年運動等「抵抗軸心」成員的伊朗革命衛隊海軍司令湯西里說，已在荷莫茲海峽附近的大通布島、小通布島和阿布穆沙島部署新型飛彈系統，聲稱有能力攻擊該地區的敵方基地、船隻和資產，可完全摧毀六百公里內任何目標。

荷莫茲海峽是全球重要航道，位於伊朗與阿曼之間，連接波斯灣與阿曼灣；伊朗革命衛隊最近在該地區舉行軍事演習。湯西里說，他們的策略是必須武裝前述島群「並使其發揮作用」。

中東將有2美航艦

華爾街日報廿二日引述一名美國官員報導，美國正將卡爾文森號打擊群從亞太派到中東。

該官員並說，目前已在中東的杜魯門號航艦將留在該地區，使兩艘航艦將同時部署中東至少數周。