英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）本周將公布春季預算書，她23日透露，政府將訂下裁掉1萬名公務員的目標，做為恢復收支平衡的舉措之一。媒體也報導，她計劃在2029-2030年前，每年砍20億英鎊（25.8億美元）的公務員支出。

里夫斯接受Sky News訪問時表示，工黨政府將維持國會本屆任期每年提高實質支出的計畫，但資金分配是箇中重點，各部會預計將透過擴大採用人工智慧（AI）等科技以提高效率，進而節省支出。

她說：「我相信我們能精簡1萬名公務員。」目前英國公務員體系有超過50萬名員工。

里夫斯預定26日將發表春季預算書，並公布預算責任辦公室（OBR）最新經濟預測。路透報導，她預料將在2028-2029年前縮減公務員體系的預算支出10%，2029-2030年減幅要擴大到15%，希望每年省下逾20億英鎊。她預料也將公布進一步措施，以恢復100億英鎊的操作空間，達成她的財政目標。

基於英國經濟成長疲弱，成長展望可能遭到下修，英國希望避開美國進口關稅的衝擊。