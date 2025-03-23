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因貪腐調查被捕…伊斯坦堡市長遭羈押稱不會屈服 律師團隊擬提抗告

中央社／ 伊斯坦堡23日綜合外電報導
土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）4天前因貪腐調查被捕後，法院今天裁定羈押候審。伊瑪莫魯矢言不會屈服，他的律師團隊告訴法新社，將對該裁定提出抗告。路透資料照
土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）4天前因貪腐調查被捕後，法院今天裁定羈押候審。伊瑪莫魯矢言不會屈服，他的律師團隊告訴法新社，將對該裁定提出抗告。路透資料照

土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）4天前因貪腐調查被捕後，法院今天裁定羈押候審。伊瑪莫魯矢言不會屈服，他的律師團隊告訴法新社，將對該裁定提出抗告。

土耳其法院在另一項與「恐怖主義」有關的調查中，決定不以這項罪名正式逮捕伊瑪莫魯。他4天前因這兩項調查被捕，隨後引發土耳其逾10年來最嚴重的示威抗議。

53歲的伊瑪莫魯今天表示，他不會被法院裁定嚇倒。他透過律師在社群媒體X發文說：「我們將擦掉本國民主中的這一個汙點」，並矢言「我不會屈服」。

伊瑪莫魯的律師和一名市政府消息人士向法新社吐露，伊斯坦堡法院裁定，不以「恐怖主義」罪名為由正式逮捕伊瑪莫魯，但進行貪腐調查期間會持續羈押他。

伊斯坦堡 土耳其 律師

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