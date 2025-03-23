送醫5周後首次露面 ！教宗方濟各在陽台揮手 向群眾致意簡短發表談話

教宗方濟各（Pope Francis）因呼吸困難送進醫院接受治療超過5週後，今天在醫院陽台首度露面，向外界揮手致意並發表簡短談話，隨後辦理出院，並在稍晚返回梵蒂岡。

路透社報導，88歲的方濟各2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）接受治療；這是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。

教宗的醫師團隊昨天表示，教宗因年紀老邁，若要完全康復需要「一段時間」，並表示已囑咐教宗返回梵蒂岡後休養2個月。

今天中午過後不久，教宗方濟各在醫院陽台現身，他微笑看著下方一群祝福他早日康復的人，並向他們揮手致意。教宗近幾年都使用輪椅移動。

教宗的臉看似有點腫，他在陽台短暫停留一會兒，用微弱的聲音簡短說了幾句話，並感謝人群中帶著黃色花朵致意的人。

教宗住院期間只被外界看見一次。教廷上週發布的一張照片顯示，方濟各正在醫院附設的小禮拜堂中祈禱。