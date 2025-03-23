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川普下通牒！伊朗拒絕談判：除非情況有變 否則不可能再談判

中央社／ 杜拜23日綜合外電報導

伊朗國營媒體報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天表示，除非某些情況發生變化，否則伊朗不可能再與美國進行談判。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）已恢復對伊朗的「極限施壓」政策，他本月致函伊朗最高當局，給予對方兩個月時間，以決定是否展開新的核協議談判，或是面臨「極限施壓」政策下的更嚴厲制裁。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已拒絕川普的談判提議，並稱這具有欺騙性。阿拉奇20日指出，伊朗當局很快就會針對川普信函的威脅及機會作出回應。

阿拉奇今天進一步表示，伊朗反對談判並非因為「頑固」，而是基於歷史及經驗。他指出，在伊朗當局參與談判前，華府必須重新調整自身政策。

阿拉奇提及：「在我看來，2015年（伊朗核子）協議已無法以目前的形式恢復；這不符合我們的利益，因為我們在核子方面的情況已有大幅進展，無法再回到過去的狀態。」

伊朗 川普 美國

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