快訊

南投再傳山難憾事…2男獨攀失聯3天 尋獲皆已罹難

前交長郭瑤琪驚傳主動脈剝離 加護病房觀察中「病況危急」

沒有其他人能助俄烏調停！川普自認和俄烏總統關係好：我將能阻止普亭

只有他能挑戰厄多安？土耳其反對黨提總統候選人 看好被捕伊斯坦堡市長

中央社／ 伊斯坦堡23日綜合外電報導
人們在總統初選期間投票，共和人民黨候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），在伊斯坦布爾市的一個投票站投票。法新社
人們在總統初選期間投票，共和人民黨候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），在伊斯坦布爾市的一個投票站投票。法新社

土耳其反對黨共和人民黨（CHP）今天進行黨內初選決定總統候選人，此次並且開放黨外人士參與投票，日前遭土耳其當局以貪汙為由予以逮捕的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯可望勝出。

路透社等媒體報導，伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）隸屬共和人民黨，是土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）的主要政敵。

伊瑪莫魯日前遭土耳其當局拘捕，面臨兩項獨立調查，指控內容包括領導犯罪組織、賄賂和招標舞弊等罪名，但他否認這些指控。

在伊瑪莫魯遭到拘捕後，共和人民黨依原定計畫於今天舉行黨內初選決定總統候選人，並號召黨外人士也參與投票，以增強公眾反抗力道。

根據法新社，共和人民黨開放這次初選給任何人參與，不僅限於黨員，希望對陷入困境的伊瑪莫魯展現大力支持。各界普遍認為，伊瑪莫魯是唯一有能力挑戰厄多安的政治人物。

共和人民黨擁有逾150萬黨員，已在土耳其全國81省設立5600個投票箱，當地時間上午8時（台灣時間下午1時）開始投票，下午5時（台灣時間晚間10時）結束。

土耳其下屆總統大選定於2028年舉行。

伊斯坦堡 厄多安 土耳其 大選 投票

延伸閱讀

伊斯坦堡市長遭逮引發示威潮 土耳其股匯暴跌

土耳其總統政敵遭控貪腐 檢方要求關押候審

美國也缺蛋！邊境走私蛋遠勝毒品

伊斯坦堡市長被捕批指控無根據 土耳其逮343抗議者

相關新聞

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖！6月將娶前主播桑契斯

美國八卦媒體「第六頁」（Page Six）22日報導，亞馬遜創辦人貝佐斯和未婚妻桑契斯訂婚近2年後，終於寄出婚禮請帖，兩...

因應川普威脅 加拿大新總理將宣布提前大選

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）預計將在今天宣布提前選舉，尋求更強有力的授權，以因應美國總統川普發起的貿易戰...

土耳其總統政敵遭控貪腐 檢方要求關押候審

土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯遭當局以恐怖主義和貪腐指控拘捕，引發全國數千人上街怒吼「不民主」。伊瑪莫魯辦公室今天指出，檢方...

川普下通牒！伊朗拒絕談判：除非情況有變 否則不可能再談判

伊朗國營媒體報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天表示，除非某些情況發生變化，否則伊朗不可能再與美國...

只有他能挑戰厄多安？土耳其反對黨提總統候選人 看好被捕伊斯坦堡市長

土耳其反對黨共和人民黨（CHP）今天進行黨內初選決定總統候選人，此次並且開放黨外人士參與投票，日前遭土耳其當局以貪汙為由...

厄多安政敵、伊斯坦堡市長因貪腐調查被捕 法院裁定羈押候審

土耳其總統厄多安的政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯4天前因貪腐調查被捕，引發該國逾10年來最嚴重的示威抗議後，土耳其法院今天裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。