只有他能挑戰厄多安？土耳其反對黨提總統候選人 看好被捕伊斯坦堡市長

土耳其反對黨共和人民黨（CHP）今天進行黨內初選決定總統候選人，此次並且開放黨外人士參與投票，日前遭土耳其當局以貪汙為由予以逮捕的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯可望勝出。

路透社等媒體報導，伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）隸屬共和人民黨，是土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）的主要政敵。

伊瑪莫魯日前遭土耳其當局拘捕，面臨兩項獨立調查，指控內容包括領導犯罪組織、賄賂和招標舞弊等罪名，但他否認這些指控。

在伊瑪莫魯遭到拘捕後，共和人民黨依原定計畫於今天舉行黨內初選決定總統候選人，並號召黨外人士也參與投票，以增強公眾反抗力道。

根據法新社，共和人民黨開放這次初選給任何人參與，不僅限於黨員，希望對陷入困境的伊瑪莫魯展現大力支持。各界普遍認為，伊瑪莫魯是唯一有能力挑戰厄多安的政治人物。

共和人民黨擁有逾150萬黨員，已在土耳其全國81省設立5600個投票箱，當地時間上午8時（台灣時間下午1時）開始投票，下午5時（台灣時間晚間10時）結束。

土耳其下屆總統大選定於2028年舉行。