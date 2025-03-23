厄多安政敵、伊斯坦堡市長因貪腐調查被捕 法院裁定羈押候審
土耳其總統厄多安的政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯4天前因貪腐調查被捕，引發該國逾10年來最嚴重的示威抗議後，土耳其法院今天裁定伊瑪莫魯羈押候審。
綜合法新社與路透社報導，伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）是被控貪腐、正在接受調查的100人其中一員。他還面臨與「恐怖主義有關」的一項指控，法院將在數小時內做出裁決。
伊瑪莫魯是厄多安的（Tayyip Erdoga）的主要政敵。在土耳其主要反對黨、歐洲領袖和數以萬計抗議民眾抨擊這項針對伊瑪莫魯的逮捕行動後，法院裁定將他羈押候審。
法院表示，伊瑪莫魯和另外至少20人因涉貪羈押候審。
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