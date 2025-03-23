快訊

女兒成功申請上「3家美國名校碩士」 賈永婕：我只貢獻了基因

批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

印尼週刊遭恐嚇！收到豬頭、鼠屍 民團籲護新聞自由

中央社／ 雅加達23日綜合外電報導

批評印尼政府施政的時代報週刊（Tempo）近來驚傳收到裝有豬頭和斷頭鼠屍的盒子，民間團體呼籲維護當地新聞自由並要求展開調查。

法新社報導，成立於1970年代的印尼主要刊物時代報週刊，自總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月上任後，持續針砭他的施政；曾任將軍的普拉伯沃，遭人權團體指控在已故前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治期間濫權。

時代報週刊發表聲明說，清潔人員22日在辦公室內發現裝著6個斷頭鼠屍的盒子；20日還在辦公室內發現一顆割去耳朵的豬頭包裹，原本是要送給一名記者。

保護記者委員會（CPJ）亞洲計畫主管馬麗怡（Beh Lih Yi）告訴法新社：「這是危險且蓄意的恐嚇行為。在印尼的記者必須能夠平平安安、不受限制地執行任務，不用擔心受到報復。」

國際特赦組織印尼分會（Amnesty International Indonesia）主任烏斯曼（Usman Hamid）告訴法新社，這件事必須展開調查，在印尼從事記者工作可能面臨「像是被判死刑」的風險。

時代報週刊總編輯塞特里（Setri Yasra）表示，這些包裹企圖破壞該公司的工作，但他補充說，時代報週刊將致力於自己的使命。他發表聲明說：「如果此舉目的是恐嚇，我們沒有被嚇倒，並且還要制止這種卑劣的行為。」

印尼 新聞自由 普拉伯沃

延伸閱讀

影／大罷免連署 民進黨如何幫助民團？柯建銘：這是營業秘密

以台灣之名 民團成功加入國際社工聯盟將滿週年

海嘯疑慮？印尼火山大規模噴發 日本氣象廳：潮位無異常

印尼股市怎麼了？當地女首富的身家變化可見端倪

相關新聞

因應川普威脅 加拿大新總理將宣布提前大選

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）預計將在今天宣布提前選舉，尋求更強有力的授權，以因應美國總統川普發起的貿易戰...

土耳其總統政敵遭控貪腐 檢方要求關押候審

土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯遭當局以恐怖主義和貪腐指控拘捕，引發全國數千人上街怒吼「不民主」。伊瑪莫魯辦公室今天指出，檢方...

厄多安政敵、伊斯坦堡市長因貪腐調查被捕 法院裁定羈押候審

土耳其總統厄多安的政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯4天前因貪腐調查被捕，引發該國逾10年來最嚴重的示威抗議後，土耳其法院今天裁...

越南擬建千餘公里高鐵 法國交通部長訪越興致勃勃

越南計劃2027年開始興建縱貫全國的高鐵。法國交通部長塔巴羅近日到訪越南時表示，願與越南合作分享高鐵的經驗與技術。包括法...

川普驅逐委內瑞拉移民 親屬抗議：以為遣返回國、卻被騙至薩爾瓦多監獄

被美國川普政府送往薩爾瓦多監獄的委內瑞拉移民的親屬今天舉行抗議集會，要求釋放他們的家人；另有家屬聲稱，這些移民「被騙」、...

建國總理李光耀逝世10年 現任總理黃循財：今日新加坡正是他的願景

今天是新加坡建國總理李光耀逝世10週年，當地組織舉辦藝術展覽等追思活動。總理黃循財表示，今天的新加坡，正是李光耀的願景，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。