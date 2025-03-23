「青年運動」再射飛彈 以色列軍方：成功攔截從葉門發射飛彈
以色列數個地區響起空襲警報，以色列軍方今天清晨表示，已攔截從葉門發射的一枚飛彈。
法新社報導，以色列軍方在聲明中表示：「以色列數個地區響起警報後，以色列空軍在這枚從葉門發射的飛彈進入以色列領空之前成功攔截。」
由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）本週聲稱發射一連串飛彈，此次最新的攔截是以色列與「青年運動」之間衝突升級的一部分。
以色列18日再度對加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）發動攻擊後，「青年運動」曾威脅要加大對以色列的攻擊，以支持巴勒斯坦人。
以色列軍方21日晚間也曾表示，已攔截另一枚從葉門發射的飛彈。
「青年運動」昨天聲稱已「鎖定班古里昂機場」（Ben Gurion Airport）發射一枚彈道飛彈，並說這是兩天內的第3次發射。
「青年運動」在聲明中表示，以色列的空域將繼續處於不安全狀態，「直到對加薩走廊的攻擊停止」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言