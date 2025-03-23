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川普驅逐委內瑞拉移民 親屬抗議：以為遣返回國、卻被騙至薩爾瓦多監獄

中央社／ 委內瑞拉巴基西梅托22日綜合外電報導
3月15日，來自美國的被驅逐者在薩爾瓦多特科盧卡的恐怖主義監禁中心合影。新華社
3月15日，來自美國的被驅逐者在薩爾瓦多特科盧卡的恐怖主義監禁中心合影。新華社

美國川普政府送往薩爾瓦多監獄的委內瑞拉移民的親屬今天舉行抗議集會，要求釋放他們的家人；另有家屬聲稱，這些移民「被騙」、誤以為是遣返回委內瑞拉。

法新社報導，美國總統川普援引一項逾200年歷史的戰時法律，將據稱是委內瑞拉幫派成員逐出美國，200多名委內瑞拉人16日被美國遣送至薩爾瓦多戒備森嚴的監獄和勞改營。

此決定在華府引發一場法律僵局，一名法官試圖阻止遣返班機，而在委內瑞拉則激起家屬的憤怒。

川普政府主張，這238人是委國暴力黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，或者至少是非法進入美國的移民。

但委國的親屬聲稱，被遣送至薩爾瓦多的許多人未經審判、並非罪犯，有些人甚至是在被欺騙的情況下自首。

被遣返者羅德里格斯（Kenlyn Rodriguez）的祖母哥魯莫圖（Gladys Coromoto Rojas）質疑道：「為什麼這麼多人說他們會回到委內瑞拉，結果如今卻在薩爾瓦多？」

她在巴基西梅托（Barquisimeto）街頭進行抗議時告訴法新社：「他們是被騙的。」

現年36歲的羅哈斯（Maikel Rojas Olivera）的家人解釋說，他曾與他們聯繫，告訴家人他將於22日回到委內瑞拉，結果卻被送至薩爾瓦多。

羅哈斯去年10月被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留。他最初被關在加州一個拘留中心，直到3月7日才被轉移至德州，並被送至薩爾瓦多。

他的家人說：「我們要求把所有那些無辜的孩子，從薩爾瓦多帶回他們的國家。」

約80人參加此次抗議行動，其中包括這些移民的親戚和鄰居。

委內瑞拉政府將委國移民被拘留在薩爾瓦多稱為綁架，並宣布聘請律師事務所處理他們的回國事宜。

委內瑞拉 川普 移民 美國 薩爾瓦多

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