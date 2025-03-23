越南擬建千餘公里高鐵 法國交通部長訪越興致勃勃

越南計劃2027年開始興建縱貫全國的高鐵。法國交通部長塔巴羅近日到訪越南時表示，願與越南合作分享高鐵的經驗與技術。包括法、日、韓、中皆是越南高鐵建設的潛在合作夥伴。

越南媒體貨幣安全報導，法國駐越南大使館21日下午與越南建設部聯合舉辦首屆法越高速鐵路論壇，數百名越南與法國的企業代表和專家出席。本次活動適逢法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）訪越期間舉行。

越南南北高鐵總長約1541公里，預計斥資約700億美元（約新台幣2.3兆元）。塔巴羅認為：「這是越南一個極具雄心的投資計畫。作為全球高速鐵路發展的先驅，法國相信這一計畫完全可行。」

塔巴羅表示，法國願與越南合作，分享高速鐵路發展的經驗與專業技術，並根據不同階段向越南轉移技術。只有這樣，越南才能從設計、施工到營運等方面完全掌握計畫的所有環節，這也滿足越南希望高鐵「技術本地化」的目標。

越南計劃2027年開始興建南北高鐵，根據當前規劃，南北高鐵北起首都河內市玉回站（Ngoc Hoi），終點落在經濟重鎮胡志明市守添站（Thu Thiem），沿線經過20個省市，設計時速350公里，力爭2035年基本完成。

除了法國，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）去年底和日本首相石破茂見面時，建議日方考慮提供新的政府開發援助給越南蓋高鐵。越南韓國商會與中國企業先前與范明正會晤時，均對參與建設南北高鐵表示興趣。