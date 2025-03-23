以色列砲轟黎巴嫩 停火協議全遭推翻

中東歷經短暫停火後，又全面陷入戰火！以色列軍隊近日指控黎巴嫩真主黨對以色列領土開火，因此發動空襲回擊，但遭到真主黨否認，此事陷入羅生門。

以色列與黎巴嫩好不容易於去年底停火，加上以哈在美國總統川普上任前停火，外界原本認為中東衝突將告一段落，但隨著以色列與黎巴嫩、加薩互轟，停火恐將全部泡湯。

真主黨否認違約

根據《英國廣播公司》報導，以色列軍方22日表示，數發火箭彈從黎巴嫩境內對以色列進行轟炸，讓以色列回以空襲報復，以色列聲稱將哈瑪斯的數個火箭發射區與指揮中心炸毀；黎巴嫩衛生部則表示7人死亡、40人受傷。但黎巴嫩境內從最大的真主黨，到其餘幾個小團體都否認轟炸以色列。

真主黨表示，他們還有遵守由美國與法國主導的停火協議。該停火協議規定，真主黨需要解除武裝與軍隊撤離，以色列擇要處離以黎衝突中的佔領區，但停火後以色列卻多次對占領區發動小規模攻擊，聲稱是為了避免真主黨重新武裝，讓黎巴嫩政府與真主黨都指控以色列違反停火協議。

以色列內閣難停火

聯合國於黎巴嫩的維和部隊則呼籲以色列與黎巴嫩都要克制，但目前看來情況很不妙。《CNN》提到，以色列國內的極右派在戰爭內閣扮演重要角色，而極右派很反對停火協議，加上以色列政黨分散，總理納坦雅胡需要少數派系支持才能穩定執政，讓與黎巴嫩和哈瑪斯的停火協議都不容易維持。

此外，美國雖然促成加薩與黎巴嫩停火，但先前以色列再次空襲加薩走廊時，有獲得美國的支持。加上美國近日也正對葉門的胡塞叛軍進行空襲，雖然以色列的陸地部隊並未重新進入加薩，但外界擔心近日的升溫會讓戰事重回過去的激烈。

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