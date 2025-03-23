日本客運國道車禍1死21傷 車頭撞防風林受損

日本1輛大型巴士昨晚8時30分左右在三重縣御濱町的國道42號偏離線道，撞上對向車道旁的防風林，導致車內1名駕駛死亡、21名乘客受傷。警方正在調查事故原因。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，三重縣紀寶警察署說明，駕駛巴士的57歲司機送醫治療後仍宣告不治；車內另外21名乘客受傷，均已經送醫，沒有生命危險；車內當時有另1名交替駕駛，並未受傷。

這輛事故巴士由總部位在埼玉縣的西武觀光巴士公司營運，昨晚從和歌山縣那智勝浦町出發，原定開往埼玉市。這起事故在巴士出發後約1小時發生。

NHK在現場拍攝到的畫面可見，巴士車頭與道路旁的樹木激烈撞擊，車體部分受損之外，前擋風玻璃碎裂。

1名男乘客接受NHK訪問時回憶，他當時坐在車內前方數來第3排右側的座位，「事發當下突然發生像是掉落般的劇烈撞擊，緊接著就撞上什麼。事發前並未感受到異狀」。

他還說道：「巴士當時載著許多人，有乘客頭部、鼻子、嘴巴流血，我感到相當驚訝，當下不知道發生什麼事情，現在回想起來，感到相當害怕」。

西武觀光巴士表示，這輛事故巴士是夜間巴士，車內有21名乘客與2名駕駛輪流開車，當時從和歌山縣那智勝浦町出發後，預計行經三重縣、神奈川縣的橫濱與東京都的新宿、池袋後，於今天上午7時過後抵達埼玉市大宮區。

西武觀光巴士說明，過世的駕駛經驗豐富，資歷約20年，多次負責駕駛這條路線的巴士，且沒有已知會導致事故的宿疾，值勤前的健康檢查等確認過程中，未發現任何異常。

西武觀光巴士發布聲明表示，「我們向本次事故受傷的乘客致上歉意。我們嚴肅看待這起重大事故，將全力配合警方及相關機構的調查，致力查明事故原因。」