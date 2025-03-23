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中韓關係回溫功臣是他？北京和首爾將更緊密 或更新自由貿易協議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中日韓21日於北京舉行第11次外長會議，南韓外長趙兌烈（左）與中國外長王毅（右）握手致意。新華社
中日韓21日於北京舉行第11次外長會議，南韓外長趙兌烈（左）與中國外長王毅（右）握手致意。新華社

美國總統川普上任發動關稅戰，不僅北美盟友加拿大和墨西哥遭殃，東亞南韓也可能淪為箭靶。南華早報引述分析師指出，在這個背景下，貿易戰過來人中國大陸和南韓的關係可能變得緊密，北京和首爾甚至可望更新10年前簽訂的雙邊自由貿易協議，進一步推動東亞經濟整合。

根據中國統計，南韓是中國的第二大貿易夥伴，雙邊貿易在2024年同比增長5.6%，達到3281億美元；超越中國和全部54個非洲國家的貿易金額。

而過去經常夾在美中角力之間的南韓，如今恐怕遭遇川普關稅大刀伺候，相形之下凸顯多邊貿易的重要性。

首爾大學國際關係副教授李賢泰認為，川普2.0時期的保護主義逐漸加強，南韓與中國必須加強合作，確保持續區域的自由與公平貿易。他補充，「作為高度仰賴全球貿易的國家，南韓別無選擇，只能加入類似的多邊貿易合作框架」。

中國華僑大學國際關係教授黃日涵也預期，中國和南韓的合作空間在川普時期下會擴大。他提到川普3月初因關稅嚴厲批評南韓，「川普不重視朋友。他的美國優先政策終將迫使日本和南韓重新評估與中國合作的需求。這是非常重要的訊號」。

南韓弘益大學法律教授姜俊和（Junha Kang，音譯）認為，南韓與中國必須更新於2015年簽訂的自由貿易協議，因應最新技術和增長的數位貿易，同時改變雙邊貿易格局。

姜俊和表示：「在第2階段談判，南韓目標是擴大娛樂和觀光的市場自由化。另外，雙邊需要因應非關稅壁壘，改善貿易透明以利更順暢的交易。」

然而，姜俊和也指出，南韓、日本在地緣政治上和美國的一致立場，毫無疑問會增加中日韓關係困難度，可能會讓日韓退一步稍微觀望。

另一方面，南韓商界也對中國在多項關鍵技術上的進展有所擔憂。

南韓 川普 關係

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