開除國安局長掀抗議 內唐亞胡：以色列仍是民主國家

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，儘管國家安全局局長遭解職，以色列仍將是個民主國家。

內唐亞胡本月16日以「持續缺乏信任」為由，說明他為什麼決定將巴爾（Ronen Bar）解職。以色列政府接著21日發布聲明指出，「政府一致通過總理內唐亞胡結束國家安全局（Shin Bet）局長巴爾任期的提案」。

以色列最高法院21日也旋即發布禁制令，暫時凍結巴爾遭解職的決定。

法新社報導，內唐亞胡今天在一段影片談話中表示：「巴爾不會繼續擔任國家安全局長，不會有內戰發生，以色列仍將是一個民主國家。」

數以萬計民眾多日來響應耶路撒冷（Jerusalem）與特拉維夫（Tel Aviv）的示威活動，抗議巴爾被開除；批評人士認為政府此舉是企圖削弱國家機構。