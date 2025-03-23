對美緊張升高 伊朗在波灣3島嶼部署飛彈系統

伊朗官方媒體今天報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）在波斯灣3個戰略島嶼上部署新型飛彈系統，還說它們可以瞄準附近的「敵方基地、船隻和資產」。

法新社報導，這些武器部署在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）附近的大通布島（Greater Tunb）、小通布島（Lesser Tunb）和阿布穆沙島（Abu Musa）。荷莫茲海峽是全球重要的航道。

伊朗革命衛隊最近在該地區舉行軍事演習。

美國總統川普最近致函伊朗敦促恢復核談判，並警告，如果伊朗拒絕，美國可能採取軍事行動。

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）表示，「我們有一個策略，必須武裝」該島群，「並使其發揮作用」。

他對國家電視台表示：「我們有能力攻擊該地區的敵方基地、船隻和資產。」

新系統「可以完全摧毀600公里內的任何目標」。