快訊

一生動五次隆乳手術 丈夫過世後她決定取出後內心卻無比輕鬆

玉山又2人遭雪埋！ 雪羊開砲轟「這條例是垃圾」大封山遺毒

NBA／詹姆斯、八村壘傷癒回歸 湖人迎完全體強力衝刺

對美緊張升高 伊朗在波灣3島嶼部署飛彈系統

中央社／ 德黑蘭22日綜合外電報導

伊朗官方媒體今天報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）在波斯灣3個戰略島嶼上部署新型飛彈系統，還說它們可以瞄準附近的「敵方基地、船隻和資產」。

法新社報導，這些武器部署在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）附近的大通布島（Greater Tunb）、小通布島（Lesser Tunb）和阿布穆沙島（Abu Musa）。荷莫茲海峽是全球重要的航道。

伊朗革命衛隊最近在該地區舉行軍事演習。

美國總統川普最近致函伊朗敦促恢復核談判，並警告，如果伊朗拒絕，美國可能採取軍事行動。

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）表示，「我們有一個策略，必須武裝」該島群，「並使其發揮作用」。

他對國家電視台表示：「我們有能力攻擊該地區的敵方基地、船隻和資產。」

新系統「可以完全摧毀600公里內的任何目標」。

伊朗 美國 資產

延伸閱讀

購伊朗原油 美財政部制裁魯清石化、國務院制裁華瀛惠州大亞灣碼頭

《分居風暴》獲全球89座大獎 夫妻情盡責任與法律的無情交鋒

川普下令空襲胡塞：已知53人死，紅海將恢復航行或是動盪升級？

聯國：伊朗鼓勵App舉報婦女沒戴頭巾 還用無人機監控

相關新聞

開除國安局長掀抗議 內唐亞胡：以色列仍是民主國家

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，儘管國家安全局局長遭解職，以色列仍將是個民主國家

中韓關係回溫功臣是他？北京和首爾將更緊密 或更新自由貿易協議

美國總統川普上任發動關稅戰，不僅北美盟友加拿大和墨西哥遭殃，東亞南韓也可能淪為箭靶。南華早報引述分析師指出，在這個背景下...

從演員血統戰到政治立場 白雪公主能達成完美票房？

1937年播出的動畫「白雪公主」已成經典，近90年後搬上大銀幕，卻碰上川普回歸，多元平等包容（DEI）政策突然變成政治不正確的異端，飾演邪惡後母和白雪公主的兩位女主角對於以哈衝突立場南轅北轍，片商為了安排同台宣傳費盡苦心。迪士尼斥資2.7億美元（約新台幣89億元）拍攝，盼望能許一個幸福快樂的結局，但毒蘋果層出不窮…… 迪士尼的願望有可能達成嗎？

莫斯科音樂廳恐攻事件滿1年 民眾返現場悼念

數百名俄羅斯人今天在莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）擺放鮮花，悼念1年前在掃射事件中身亡的145名受害者。

韓國野火釀4死200人撤離 東南部進入緊急狀態

韓國山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生，促使當局宣布東南部地區進入緊急狀態

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡！內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

路透報導，以色列23日空襲加薩南部汗尤尼斯，造成哈瑪斯政治領袖阿巴德威爾（Salah al-Bardaweel）身亡。與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。