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莫斯科音樂廳恐攻事件滿1年 民眾返現場悼念

中央社／ 俄羅斯克拉斯諾戈爾斯克市22日綜合外電報導
番紅花城市大廳擺放鮮花，悼念1年前在掃射事件中身亡的145名受害者。（歐新社）
番紅花城市大廳擺放鮮花，悼念1年前在掃射事件中身亡的145名受害者。（歐新社）

數百名俄羅斯人今天在莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）擺放鮮花，悼念1年前在掃射事件中身亡的145名受害者。

法新社報導，1年前的今天，4名持槍男子闖入莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）番紅花城市大廳音樂廳，朝廳內5000多人開槍掃射，震驚全球。

事發當天，34歲營造工人柏納葉夫（Maxim Burnayev）和妻子也在人群之中。他說，當時情境「宛如電影情節，但卻是真實事件」。

這場俄羅斯20年來死傷最慘重的攻擊事件，歷時約20分鐘。歹徒開槍掃射之後放火燒了大廳，隨後逃逸。遭俄羅斯列入恐怖組織黑名單的伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案。

民眾今天在新豎立的紀念碑前擺放鮮花、照片和泰迪熊來悼念死者。紀念碑由兩根黑色大理石柱構成，現場還有神職人員主持儀式。

僅透露名字是安娜（Anna）的40歲女性說，她有親戚在這場事件中喪生，還說她希望「與此事有關的人一律遭到嚴逞」。

俄羅斯 莫斯科

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