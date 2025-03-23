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哈瑪斯政治領袖遇襲身亡！內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
半島電視台引述Quds News Network在X貼文，指哈瑪斯政治局成員阿巴德威爾23日遭遇以色列空襲身亡。圖／取自@qudsn在X的照片
半島電視台引述Quds News Network在X貼文，指哈瑪斯政治局成員阿巴德威爾23日遭遇以色列空襲身亡。圖／取自@qudsn在X的照片

路透報導，以色列23日空襲加薩南部汗尤尼斯，造成哈瑪斯政治領袖阿巴德威爾（Salah al-Bardaweel）身亡。與此同時，以色列總理內唐亞胡外交政策顧問揚言，持續打擊哈瑪斯目標直到所有人質返回家園。

路透引述當地居民回報，自從以色列在18日恢復打擊哈瑪斯以後，相關軍事行動逐漸升級。

親哈瑪斯媒體證實阿巴德威爾罹難消息，他是哈瑪斯政治局成員，其妻子也在空襲中喪生。

另外，以色列新消息報電子媒體YNET報導，內唐亞胡資深顧問佛克（Ophir Falk）認為，軍事壓力成功在2023年11月首度讓哈瑪斯接受停火，當時約有80名人質獲釋。

因此佛克認為，現在最理所當然的辦法是透過軍事壓力，施壓哈瑪斯釋放剩餘59名人質。他表示：「當時哈瑪斯願意回到談判桌是因為軍事壓力，而這就是以色列軍方現在正在做的事。」

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 壓力

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