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能破壞最堅固電纜！中國首度公開強力切割機 恐顛覆全球海權格局

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸公開新型海底電纜強力切割機，足以切斷全球最堅固的水下通訊或電力線路。圖僅供示意。圖／取自@WCdispatch_在X的照片
中國大陸公開新型海底電纜強力切割機，足以切斷全球最堅固的水下通訊或電力線路。圖僅供示意。圖／取自@WCdispatch_在X的照片

中國大陸公開一種新型海底電纜強力切割機，足以切斷全球最堅固的水下通訊或電力線路，恐怕動搖全球海上權力格局，這項發表標誌全球首次有國家正式揭露具備可破壞重要海下網絡的資產。

彭博資訊22日引述南華早報報導，根據中國期刊《機械工程》於2月24日發表同行評審論文，這款新型切割機最深可達海下4000公尺進行作業，並且設計搭配中國的先進載人及無人潛水艇使用。

報導指出，這個機器由中國船舶科學研究中心和深海載人裝置國家重點實驗室共同開發，主要針對所謂的「裝甲電纜」，這些電纜外層有鋼、橡膠和聚合物護套，構成全球大部分數據傳輸的基礎。

儘管這款工具最初是為了民用打撈和海底採礦用途而發明，但隨著海底電纜已經成為各國政府在局勢升溫或爆發衝突時的主要弱點，在此背景下，它的其他能力與用途可能會引起各國警覺。

標誌 衝突

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