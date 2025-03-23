快訊

教育內卷／放手助兒圓太空夢 父難忘悲慘私中扼殺天賦

金賽綸離世好友指「9成與金秀賢有關」更猛證據未公開原因曝光

內唐亞胡欲解職國安局長 在野黨擬號召全國罷工

中央社／ 特拉維夫22日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

以色列在野黨領袖拉皮德今天表示，如果總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）拒絕遵守最高法院凍結其解職國家安全局局長的決定，將呼籲全國發動罷工。

法新社報導，拉皮德（Yair Lapid）向成千上萬示威民眾表示，如果政府「決定不服從法院裁決，它將淪為一個無視法律的政府。如果真發生這種情況，全國應當停擺」。

路透社說，成千上萬以色列民眾今天在特拉維夫示威，抗議內唐亞胡政府解職國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar），並恢復在加薩的戰事。

內唐亞胡本週表示，他已對自2021年起領導國家安全局的巴爾失去信心，並計劃於4月10日將他解職，此舉引發連續3天的抗議。

以色列最高法院昨天發布禁制令，暫時凍結執行解職的決定。

內唐亞胡駁斥該決定是出於政治動機的指控，但批評者指責他試圖解職巴爾，以削弱支撐以色列民主的機構。

以色列本週重啟加薩戰事，打破此前的停火協議；該協議實現哈瑪斯（Hamas）關押的人質換取以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯，並為飽受戰火摧殘的加薩走廊帶來短暫的喘息。

在特拉維夫的哈比馬廣場（Habima Square），示威者揮舞著藍白相間的以色列國旗，呼籲達成協議，以釋放仍被哈瑪斯關押在加薩的以色列人質。

一名63歲的抗議者對路透社表示：「以色列最危險的敵人是內唐亞胡。20年來，內唐亞胡不曾關心這個國家，也不曾關心國民。」

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 最高法院

延伸閱讀

以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質

與尼坦雅胡關係僵 以色列國安局長遭開除

哈瑪斯反擊了！朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

停火協議破裂…以色列施壓哈瑪斯 恢復對加薩地面進攻

相關新聞

倫敦希斯洛機場關閉約18小時後重啟！多架航班復飛 起火原因無可疑

全球第二繁忙機場英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，截至當...

莫斯科音樂廳恐攻事件滿1年 民眾返現場悼念

數百名俄羅斯人今天在莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）擺放鮮花，悼念1年前在掃射事件中身亡的145名受害者。

韓國野火釀4死200人撤離 東南部進入緊急狀態

韓國山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生，促使當局宣布東南部地區進入緊急狀態

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡！內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

路透報導，以色列23日空襲加薩南部汗尤尼斯，造成哈瑪斯政治領袖阿巴德威爾（Salah al-Bardaweel）身亡。與...

健康來得及／美衛生部長批種子油毒害健康 醫界這樣看

美國新任衛生部長小羅勃甘迺迪高喊「讓美國人再次健康」，上任後把矛頭指向「種子油」（seed oil），宣稱它導致發炎、引發多種慢性病，「毒害不知情的美國人」，呼籲速食業者改用牛油炸薯條。長期以來，人們普遍認為植物油比動物油更健康，因此這些說法自然引發熱議。從研究來看，部分種子油確實有不健康的一面，但為何醫學界認為小羅勃甘迺迪搞錯重點？

內唐亞胡欲解職國安局長 在野黨擬號召全國罷工

以色列在野黨領袖拉皮德今天表示，如果總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）拒絕遵守最高法院凍結其解職國家安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。