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南蘇丹內戰陷崩潰邊緣 德國宣布暫時關閉大使館

中央社／ 柏林22日專電

非洲東北部國家南蘇丹再次陷入內戰，德國外交部表示，將暫時關閉駐南蘇丹首都朱巴（Juba）大使館。

南蘇丹人口約1200萬人，2011年自北方鄰國蘇丹共和國獨立後，陷入長年嚴重內戰。南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）和反對派副總統馬查爾（Riek Machar）在2020年成立過渡政府，但該政府目前面臨垮台危機。

德國公共廣播聯盟（ARD）報導指出，基爾的支持者指責馬查爾的軍隊與盟軍一起襲擊該國東北部的政府軍，基爾的軍隊在上尼羅州（Upper Nile）發動空襲回應。

空襲造成數名平民死亡。聯合國的直升機在救援行動中遭到射擊。據聯合國統計，自今年2月以來，有5萬人因戰火逃離家園。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在社群平台上表示，「經過多年脆弱的和平，南蘇丹再次陷入內戰的邊緣」。

貝爾伯克指出，「總統基爾和副總統馬查爾正在讓國家陷入暴力漩渦。他們有責任停止毫無意義的暴力，並且落實和平協議」。

2018年9月，基爾與馬查爾簽署和平協議，目的是結束長期內戰。2020年2月南蘇丹過渡政府成立，向和平邁出重要一步。

據聯合國統計，南蘇丹有7成以上需要人道援助，且超過半數人口面臨嚴重糧食短缺。

南蘇丹長期內戰更導致國內流離失所人數約160萬人，截至2021年1月有230萬南蘇丹人以難民身分留在鄰國。

據國際救援委員會（IRC）指出，全球正面臨人道威脅的觀測名單依序為蘇丹、巴勒斯坦地區、緬甸、敘利亞、南蘇丹、黎巴嫩、布吉納法索、海地、馬利、索馬利亞

南蘇丹 德國 索馬利亞

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