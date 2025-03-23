聽新聞
0:00 / 0:00
美防長本周訪菲日 強化同盟
五角大廈廿一日表示，國防部長赫塞斯本周將出訪菲律賓及日本，進一步強化同盟及夥伴關係，促進自由開放印太願景。這也是他就任後首度正式訪問印太。
美國國防部發言人帕內爾聲明，赫塞斯本周將陸續走訪美國的夏威夷與關島，以及美國盟邦菲律賓和日本，期間將會見美軍高階將領，並會晤菲日領導高層，參與一系列雙邊會談。
該聲明提到，赫塞斯此行是美國與理念相近夥伴國在合作基礎下，攜手加強區域安全。首站預定為夏威夷，與美國印太司令部領導高層會面，接著造訪關島，將視察當地的美國軍事設施和聽取簡報。
赫塞斯隨後將訪問菲律賓，與菲國領導高層討論安全議題，並慰勞美菲軍人。訪日期間，他除了參加硫磺島戰役八十周年紀念儀式，還將拜會日本領導高層，與駐日美軍會面。
硫磺島的行政區畫為東京都小笠原村，距東京市中心南方約一千二百五十公里。硫磺島戰役發生於二戰期間，一九四五年二月美軍登陸硫磺島，激戰約一個月後美方約六千八百人陣亡、日方約二萬一千九百人陣亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言