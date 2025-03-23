美防長本周訪菲日 強化同盟

五角大廈廿一日表示，國防部長赫塞斯本周將出訪菲律賓及日本，進一步強化同盟及夥伴關係，促進自由開放印太願景。這也是他就任後首度正式訪問印太。

美國國防部發言人帕內爾聲明，赫塞斯本周將陸續走訪美國的夏威夷與關島，以及美國盟邦菲律賓和日本，期間將會見美軍高階將領，並會晤菲日領導高層，參與一系列雙邊會談。

該聲明提到，赫塞斯此行是美國與理念相近夥伴國在合作基礎下，攜手加強區域安全。首站預定為夏威夷，與美國印太司令部領導高層會面，接著造訪關島，將視察當地的美國軍事設施和聽取簡報。

赫塞斯隨後將訪問菲律賓，與菲國領導高層討論安全議題，並慰勞美菲軍人。訪日期間，他除了參加硫磺島戰役八十周年紀念儀式，還將拜會日本領導高層，與駐日美軍會面。

硫磺島的行政區畫為東京都小笠原村，距東京市中心南方約一千二百五十公里。硫磺島戰役發生於二戰期間，一九四五年二月美軍登陸硫磺島，激戰約一個月後美方約六千八百人陣亡、日方約二萬一千九百人陣亡。