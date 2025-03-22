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中國竄改石破茂與王毅會談內容 日抗議要求刪文

中央社／ 東京22日專電
3月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在日本東京出席日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。新華社
3月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在日本東京出席日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。新華社

日本首相石破茂昨天在首相官邸（行政中心）接見中國外交部長王毅。日本政府發現中國外交部官網公布的內容記載著石破茂並未做的發言，已向中方提出抗議，並要求刪文。

日本經濟新聞報導，日本外務省今天表示，中國外交部公布21日石破茂接見王毅的會談內容，但內容與石破茂所言有異，要求中方刪除不符事實的表述。

中國外交部官網寫道：「石破茂請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示去年11月，我同習近平主席就全面推進日中戰略互惠關係和建構建設性、穩定的日中關係達成重要共識，推動兩國各領域合作取得新成果。」

中國外交部官網進一步寫道：「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。」

針對中國外交部公布的「尊重中方闡述的立場」表述，日本外務省強調，「首相石破茂並未做出那樣的發言」。日本外務省對於中國外交部的作法表達遺憾，已向中方提出抗議。

日本外務省表示，石破茂在會談中言及東海局勢、在中國的日僑安全確保、希望中國早日廢除禁止進口日本水產品的措施。

對於日本外務省要求中國外交部立即刪除不符事實的內容，截至今晚，中國外交部官網仍未刪除。

事實上，中國外交部將與他國政要談話內容擅自竄改成近似自己的主張，這並非第一次。

王毅2024年7月26日與當時的日本外相上川陽子於寮國會談中有關台灣議題，中國外交部官網公布談話內容，聲稱上川指出，「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」，但日本外務省表示，「這些內容與上川的發言及日本政府的見解不同」，強調中方欠缺正確性。

外交部 日本經濟 石破茂

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