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以色列稱為回應跨境攻擊 襲黎巴嫩境內火箭發射器

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導

以色列軍方表示，為了因應今天稍早以國北部遭到跨境火箭襲擊，以軍已經攻擊黎巴嫩境內的數十個火箭發射器；黎國政治與軍事組織真主黨則否認跟稍早的跨境火箭襲擊有關。

法新社報導，以國軍方透過聲明指出：「不久前，以色列國防軍（IDF）擊中真主黨（Hezbollah）的數十個火箭發射器，以及真主黨恐怖分子在黎巴嫩南部活動的指揮中心。」

路透社報導，這是以色列實際放棄與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的停火協議以來，以黎雙方首次交火。哈瑪斯是真主黨的盟友，兩個組織都獲得以色列宿敵伊朗的支持。

以軍今早宣布，攔截了以黎邊界北方約6公里、從黎巴嫩境內發射的3枚火箭，攻擊目標是以國北部邊境小鎮梅土拉（Metula）。這是去年11月美國斡旋的以黎停火協議結束雙方衝突以來，第2次出現跨境開火。

但真主黨否認今天向以色列射火箭，聲明寫道「真主黨否認涉及從黎巴嫩南部向被占巴勒斯坦領土（以色列）發射火箭」，並稱以方指控「是繼續攻擊黎巴嫩的藉口」。

以色列 火箭 真主黨

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