住院逾一個月…教宗將首次公開露面 從醫院窗戶揮手祝福
教宗方濟各（Pope Francis）明天將從羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）窗戶向信眾揮手致意並送上座宗祝福。這將是他自2月14日住院以來首次公開露面。
法新社報導，現年88歲的教宗因呼吸困難被送進醫院，過去這段時間他一直與雙側肺炎搏鬥。
梵蒂岡今天表示：「教宗方濟各計劃在三鐘經（Angelus）誦念儀式結束後，從羅馬的傑梅利醫院揮手及給予祝福。」
方濟各已經停止使用氧氣罩。他先前經歷過一連串呼吸困難狀況，如今已改善。梵蒂岡17日表示，教宗能短暫自主呼吸。
在方濟各住院這段期間，教廷幾乎每天發布他的健康狀況公告，包括病情危急時。教宗年輕時曾切除一部分的肺。
方濟各目前生病及長時間住院，而復活節前又是基督教年曆中最神聖時期，引發外界關心誰將帶領這段時期繁忙的教會活動。
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