快訊

中藥販售新令遭基層藥師團體反彈 衛福部：可能多慮了

台南北區民宅2樓臥室晚間竄明火 大批消防人車趕往灌救

五角大廈認了！急刪多元內容竟下架歷史名照 聲明喊：歷史不是DEI

住院逾一個月…教宗將首次公開露面 從醫院窗戶揮手祝福

中央社／ 梵蒂岡22日綜合外電報導
天主教教宗方濟各明天將從羅馬的傑梅利醫院窗戶向信眾揮手致意並送上座宗祝福。圖為他去年11月在梵蒂岡聖伯多祿廣場。圖／法新社
天主教教宗方濟各明天將從羅馬的傑梅利醫院窗戶向信眾揮手致意並送上座宗祝福。圖為他去年11月在梵蒂岡聖伯多祿廣場。圖／法新社

教宗方濟各（Pope Francis）明天將從羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）窗戶向信眾揮手致意並送上座宗祝福。這將是他自2月14日住院以來首次公開露面。

法新社報導，現年88歲的教宗因呼吸困難被送進醫院，過去這段時間他一直與雙側肺炎搏鬥。

梵蒂岡今天表示：「教宗方濟各計劃在三鐘經（Angelus）誦念儀式結束後，從羅馬的傑梅利醫院揮手及給予祝福。」

方濟各已經停止使用氧氣罩。他先前經歷過一連串呼吸困難狀況，如今已改善。梵蒂岡17日表示，教宗能短暫自主呼吸。

在方濟各住院這段期間，教廷幾乎每天發布他的健康狀況公告，包括病情危急時。教宗年輕時曾切除一部分的肺。

方濟各目前生病及長時間住院，而復活節前又是基督教年曆中最神聖時期，引發外界關心誰將帶領這段時期繁忙的教會活動。

教宗 方濟各 梵蒂岡 羅馬

延伸閱讀

樞機主教：教宗漸恢復體力 治療後須重新學說話

病榻上的教宗：我持續經歷試煉中

教宗方濟各住院月餘 教廷首公布照片似可自主呼吸

教宗方濟各在醫院度過就職12週年 病況穩定

相關新聞

全面重啟！英希斯洛機場昨大停電 將增派數百名人員、加開航班

英國衛報報導，英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）22日表示，機場歷經21日的大規模停電後，「航班已經...

倫敦希斯洛機場關閉約18小時後重啟！多架航班復飛 起火原因無可疑

全球第二繁忙機場英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，截至當...

俄羅斯強拆邊境河川浮標 愛沙尼亞再度要求對話解決

去年5月，俄羅斯邊防人員從愛沙尼亞與俄羅斯交界的納爾瓦河扣押約20個標示界線的浮標，並拒絕與愛國溝通解決爭端。愛沙尼亞外...

住院逾一個月…教宗將首次公開露面 從醫院窗戶揮手祝福

教宗方濟各（Pope Francis）明天將從羅馬的傑梅利醫院（GemelliHospital）窗戶向信眾揮手致意並送上...

「世界不安全」捷克政要籲攜手台灣 喊話歐盟：應把握良機

捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪告訴日經亞洲，台灣對於強化歐洲國防供應鏈至關重要，並警告歐盟，絕對不能讓中國支配...

立陶宛2026國防預算提高至GDP5.25% 軍費增長最大來源揭曉

立陶宛政府計劃將2026年軍事支出提高至國內生產毛額（GDP）的5.25%，軍費增長來源主要透過與企業合作投資大型國防建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。