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日中韓外長會晤商議合作 盼維護朝鮮半島和平

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本、中國及南韓的外交首長今天出席在東京舉辦的第11次日中韓外長會議。圖／歐新社
日本、中國及南韓的外交首長今天出席在東京舉辦的第11次日中韓外長會議。圖／歐新社

日本、中國及韓國的外交首長今天出席在東京舉辦的第11次日中韓外長會議，韓國外長趙兌烈表示，日中韓一致認為，維護朝鮮半島和平是三個國家的共同責任。

法新社報導，趙兌烈於會中說道：「我們重申，維持朝鮮半島和平及穩定是三個國家共同的利益與責任。此外，我強調俄羅斯和北韓之間的非法軍事合作必須立即終止。」

日本外務大臣岩屋毅指出，他與趙兌烈、中國外長王毅「就三方合作及區域國際事務坦率交換意見…並確認我們將推動迎向未來的合作」。

岩屋毅在會議開頭表示：「國際局勢日益嚴峻，毫不誇張可以這樣說，我們正處於歷史的轉捩點。在如此情況下，透過對話及合作來努力化解歧異與對抗，變得比以往任何時候都更加重要。」

王毅也提到，今年是第二次世界大戰結束第80週年，「真誠反省歷史才能切實開創未來」。

岩屋毅還說，三國外長也同意儘快協調舉辦下一次的日中韓領導人峰會。

南韓 日本 王毅

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